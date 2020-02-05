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Трамп не пожал руку спикеру Пелоси, которая начала процедуру импичмента. Та порвала копию его речи
05.02.2020 13:41 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
4 февраля президент США Дональд Трамп
Сама Пелоси заявила, что «ее поступок, учитывая другие альтерналитвы, был вежливым».
Напомним, Трамп и Пелоси представляют разные парти и давно конфликтуют между собой. Ситуация обострилась, когда возглавляемая Пелоси Палата представителей
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До начала речи Трамп передал копии доклада вице-президенту США Майку Пенсу и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, которые заседали в президиуме. В ответ...
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