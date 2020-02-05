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Трамп не пожал руку спикеру Пелоси, которая начала процедуру импичмента. Та порвала копию его речи

05.02.2020 13:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

4 февраля президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с ежегодным посланием о положении в стране. До начала речи Трамп передал копии доклада вице-президенту США Майку Пенсу и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, которые заседали в президиуме. В ответ Пелоси протянула руку президенту, тот отвернулся. Когда Трамп закончил выступление, Пелоси порвала свой экземпляр речи главы государства.

Сама Пелоси заявила, что «ее поступок, учитывая другие альтерналитвы, был вежливым».

Напомним, Трамп и Пелоси представляют разные парти и давно конфликтуют между собой. Ситуация обострилась, когда возглавляемая Пелоси Палата представителей объявила о начале процедуры импичмента Трампу.

 
 
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До начала речи Трамп передал копии доклада вице-президенту США Майку Пенсу и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, которые заседали в президиуме. В ответ...
 
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