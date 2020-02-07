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Рассказавший одним из первых о коронавирусе врач из Уханя умер. Ранее СМИ Китая эту информацию опровергали

07.02.2020 01:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госпиталь в Ухане подтвердил, что врач Ли Вэньлян умер. Ранее СМИ уже сообщали о его смерти, но спустя время изменили информацию, сообщив, что медик находится в тяжелом состоянии.


Фото из Twitter

О смерти врача сообщила правительственная газета «Жэньминь жибао».

Центральная больница Уханя в своем микроблоге в Weibo написала, что Ли Вэньлян умер в 2.58 утра в пятницу (21.58 четверга по минскому времени) после неотложной терапии.

Сообщение о смерти и опровержение

О смерти медика стало известно 6 февраля. Однако вскоре издание The Global Times, разместившее эту информацию, ее удалило.

Как написало издание у себя в Twitter, сердце медика действительно перестало биться, но его удалось вернуть к жизни и Вэньлян находится в критическом состоянии.

Работающие в больнице врачи рассказали журналисту Би-би-си, что после того, как смерть доктора начали активно обсуждать в китайских социальных сетях, чиновники распорядились подключить тело к системе жизнеобеспечения, а формулировку в сообщениях сменить с «умер» на «находится в критическом состоянии».

Нарушитель общественного порядка

Ли Вэньлян — один из девяти врачей, которые пытались обратить внимание властей на начинающуюся эпидемию. Офтальмолог работал в центральной больнице Уханя и еще 30 декабря прошлого года рассказал своим коллегам о пациентах c вирусной инфекцией. Вначале он думал, что это атипичная пневмония, но потом предупредил коллег, что тип вируса еще не определен. Переписку с бывшими однокурсниками по медицинской школе он вел в WeChat.

После этого у Вэньляна начались неприятности: его дважды вызывали в полицию Уханя, где отчитали за распространение «ложных комментариев», которые «существенно нарушили общественный порядок».

Издание Sixth Tone опубликовало документ от 3 января, который офтальмолог подписал в полиции и на котором видны красные отпечатки пальцев. В этом документе Ли Вэньлян пообещал не распространять слухи о заболевании. Всего же полиция Уханя, согласно ее заявлению, в начале января наказала восемь человек за распространение слухов о вирусной инфекции.

Получив выговор, Ли Вэньлян вернулся к работе. 10 января он лечил от глаукомы женщину, у которой позднее обнаружили новый тип коронавируса 2019-nCoV. В итоге врач, а также его родители заболели. Доктор Ли проходил лечение в той же больнице, где и работал.

По последним данным Государственного комитета по здравоохранению Китая, от нового коронавируса умерли 563 человека, подтверждено 28 018 случаев заболевания.

 
 
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Ранее СМИ уже сообщали о его смерти, но спустя время изменили информацию, сообщив, что медик находится в тяжелом состоянии.
 
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