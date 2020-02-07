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Рассказавший одним из первых о коронавирусе врач из Уханя умер. Ранее СМИ Китая эту информацию опровергали
07.02.2020 01:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госпиталь в Ухане подтвердил, что врач Ли Вэньлян умер. Ранее СМИ уже сообщали о его смерти, но спустя время
О смерти врача сообщила правительственная газета
Центральная больница Уханя в своем микроблоге в Weibo написала, что Ли Вэньлян умер в 2.58 утра в пятницу (21.58 четверга по минскому времени) после неотложной терапии.
Сообщение о смерти и опровержение
О смерти медика стало известно 6 февраля. Однако вскоре издание
Как
Работающие в больнице врачи рассказали журналисту
Нарушитель общественного порядка
Ли Вэньлян — один из девяти врачей, которые пытались обратить внимание властей на начинающуюся эпидемию. Офтальмолог работал в центральной больнице Уханя и еще 30 декабря прошлого года рассказал своим коллегам о пациентах c вирусной инфекцией. Вначале он думал, что это атипичная пневмония, но потом предупредил коллег, что тип вируса еще не определен. Переписку с бывшими однокурсниками по медицинской школе он вел в WeChat.
После этого у Вэньляна
Получив выговор, Ли Вэньлян вернулся к работе. 10 января он лечил от глаукомы женщину, у которой позднее обнаружили новый тип коронавируса 2019-nCoV. В итоге врач, а также его родители заболели. Доктор Ли проходил лечение в той же больнице, где и работал.
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Рассказавший одним из первых о коронавирусе врач из Уханя умер. Ранее СМИ Китая эту информацию опровергали
Ранее СМИ уже сообщали о его смерти, но спустя время изменили информацию, сообщив, что медик находится в тяжелом состоянии.
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