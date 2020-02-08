В Таиланде солдат устроил стрельбу в торговом центре. Погибли как минимум 12 человек

Источник материала: Tut.by

По меньшей мере 12 человек погибли в результате стрельбы, устроенной военнослужащим в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Об этом в субботу сообщила газета Bangkok Post .

По информации издания, в результате происшествия многие очевидцы получили ранения, однако их точное число не приводится. Злоумышленник сначала застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, затем скрылся похитив автомобиль. Он обстрелял мирных жителей по дороге к торговому центру "Терминал-21" в районе Муанг, где, по некоторым данным, он захватил заложников.

Мужчина вел трансляцию своих действий в торговом центре в Facebook. Спустя некоторое время его страница была заблокирована. По информации военных, нападавшим является капрал Чакрапант Тхомма. Другие детали происшествия неизвестны.