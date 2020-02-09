От Apple до McDonald's. Больше 400 компаний заявили о негативном влиянии коронавируса на прибыль

Источник материала: Tut.by

Компания Amenity Analytics создала систему, которая отслеживает влияние коронавируса нового типа 2019-nCoV на деловые операции и экономические условия. Система анализирует заявления и отчеты компаний, в которых есть упоминания об эпидемии. Первым на это обратил внимание Forbes.



Фото: Reuters

Так, 421 компания в отчетах о доходах за первый квартал текущего года указала, что быстро распространяющийся коронавирус в Китае может негативно повлиять на финансовые результаты. Из этого числа 394 компании базируются в США. В общей сложности вирус был упомянут более 2 тысяч раз.

Больше всех о негативном влиянии коронавируса на бизнес (не менее 45 раз) заявляла корпорация Yum China, которая является крупнейшей в Китае сетью ресторанов быстрого питания. Под ее управлением находятся рестораны таких брендов, как KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

Среди компаний, предоставляющих услуги в сферах моды и роскоши, о неблагоприятном влиянии на прибыль в том числе заявили Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) — 19 раз, Capri Holdings (17) и Estee Lauder (14).

Также упоминания о негативном эффекте от коронавируса на прибыль в первом квартале года делали Apple, Nike, Starbucks, McDonald’s и другие.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. В январе вирус активно распространился во всех регионах КНР, а также за рубежом. По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая по состоянию на 8 февраля, число инфицированных по всему миру составляет почти 35 тысяч человек, число жертв превысило отметку в 700 человек.