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Восемь погибших, сгоревшие дома и разбитые авто. Что известно о массовой драке в Казахстане

09.02.2020 01:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жамбылской области Казахстана произошли столкновения и массовая драка. Погибли восемь человек, больше сотни пострадали, из которых девять — в реанимации.


Фото сайта zakon.kz
  • Стычки и групповая драка между местными жителями произошли в Кордайском районе Жамбылской области. Район является пограничным с Кыргызстаном.
  • Информация о том, что на окраине села Масанчи собрались 70 человек, между которыми началась драка, поступила в полицию 7 февраля в 19.00 (16.00 минскому времени).
  • По данным МВД, провокаторы конфликта и очевидцы снимали происходящее на видео и призывали граждан к противозаконным действиям через соцсети и мессенджеры.
  • Это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников групповой драки — из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек.
  • По предварительной информации, в результате действий, которые были сопряжены с поджогом, повредили более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомобиля.
  • Конфликтами также были охвачены села Аухатты и Булан батыр.
  • Участники драки активное сопротивлялись полиции и использовали металлические предметы, камни, огнестрельное оружие.
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий конфликта под председательством заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева.
  • Как заявил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, поводом для массовой драки стал бытовой конфликт, характер которого предстоит определить правительственной комиссии.
  • Погибли восемь человек. Всего за медицинской помощью после беспорядков в Кордайском районе обратились 137 человек, более 100 были осмотрены врачами и находятся на амбулаторном наблюдении.
  • По данным заместителя министра здравоохранения Казахстана Камалжана Надырова, в стационарах находятся 37 человек, в том числе девять — в реанимации, 18 человек готовятся к выписке.
  • Травмы получили и полицейские, у двоих из них — огнестрельные ранения.
  • Ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии республики. Правоохранительные органы начали досудебное расследование по статье «Организация и участие в массовых беспорядках», а также по статье «Убийство» Уголовного кодекса Казахстана.
  • Задержаны 47 человек, причастных к беспорядкам. Среди них только граждане Казахстана.
  • Заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев предупредил об уголовной ответственности распространителей ложной информации о столкновениях и групповой драке.
  • Резкого увеличения числа пассажиров, следующих из Казахстана в Кыргызстан, после беспорядков не наблюдается, существующий поток связан с выходными днями. Об этом заявил Начальник отдела по работе со СМИ Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана Канатбек Солтанов.
  • Аким (глава администрации) Жамбылской области Казахстана Аскар Мырзахметов объявил режим чрезвычайной ситуации в Кордайском районе.
 
 
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В Жамбылской области Казахстана произошли столкновения и массовая драка. Погибли восемь человек, больше сотни пострадали, из которых девять - в реанимации.
 
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