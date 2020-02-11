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От коронавируса умерли уже больше 1 тысячи человек
11.02.2020 06:19 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За минувшие сутки от коронавируса умерли 108 человек. Общее число жертв достигло 1016 человек. Об этом
Диагностировано 2478 новых случаем заражения коронавирусом, из них 2097 — в Хубэе. При этом 716 человек вылечились.
Общее число случаев заражения составило 42 тысячи 638 человек. Госпитализированы 37 тысяч 726 человек, из них 7 тысяч 333 — в тяжелом состоянии. Выздоровели 3 тысячи 996 человек.
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Диагностировано 2478 новых случаем заражения коронавирусом, из них 2097 - в Хубэе. При этом 716 человек вылечились.
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