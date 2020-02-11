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От коронавируса умерли уже больше 1 тысячи человек

11.02.2020 06:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За минувшие сутки от коронавируса умерли 108 человек. Общее число жертв достигло 1016 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия Китая по здравоохранению.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Диагностировано 2478 новых случаем заражения коронавирусом, из них 2097 — в Хубэе. При этом 716 человек вылечились.

Общее число случаев заражения составило 42 тысячи 638 человек. Госпитализированы 37 тысяч 726 человек, из них 7 тысяч 333 — в тяжелом состоянии. Выздоровели 3 тысячи 996 человек.

  • Коронавирус выявлен у 130 пассажиров судна Diamond Princess, которое стоит на карантине в японском порту. На борту находятся 2666 пассажиров и 1045 работников лайнера — представители более 50 стран. Из 66 новых заболевших 45 человек — граждане Японии, 11 — США, четверо — Австралии, трое — Филиппин, по одному — Канады, Великобритании и Украины.
  • В Великобритании число заразившихся коронавирусом выросло до восьми.
  • В британском городе Брайтон для срочной гигиены закрыли местную больницу после того, как местный врач дал положительный результат на наличие нового коронавируса.
  • Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время, заявил накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейус.
  • Более 700 человек, прибывших из Китая в Беларусь с конца января, были обследованы на наличие коронавируса. Результат у всех отрицательный. «Все граждане Китайской Народной Республики, которые прибывают в настоящее время в нашу страну, проходят медицинское наблюдение дважды в день», — рассказала в эфире телеканала СТВ представитель Министерства здравоохранения Инна Карабан.
 
 
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Диагностировано 2478 новых случаем заражения коронавирусом, из них 2097 - в Хубэе. При этом 716 человек вылечились.
 
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