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Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за разговора с Путиным

15.02.2020 23:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несмотря на обвинения противников диалога с Москвой в предательстве, переговоры с Путиным позволили Киеву вернуть задержанных моряков и заключенных украинцев, а также разблокировать «нормандский формат». Об этом Владимир Зеленский заявил на 56-й Мюнхенской конференции, сообщает портал «Обозреватель».


Фото: пресс-служба президента Украины

«Мы начали диалог с президентом Российской Федерации по телефону, хотя многие были против — как внутри страны, так и вне ее. Некоторые украинцы называли это „зрадой“ (предательством) украинских интересов, но для меня украинские интересы — это простые люди», — сказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что результаты были видны уже после первого разговора. «Мы обменяли моряков, потом вернули политзаключенных, корабли», — сказал Зеленский.

О диалоге с Донбассом

Зеленский также заявил, что Киев готов разговаривать с мирными жителями Донбасса. Но не может быть и речи о диалоге с теми, кто руководит самопровозглашенными республиками.

«Я много раз общался с обычными людьми с временно оккупированных территорий. И объективно голос Донбасса — это не только их мнение. Это еще, как минимум, полтора миллиона донетчан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой родной дом. Именно поэтому мы инициировали создание общественной диалоговой платформы „Мир Донбассу“, к которой они должны быть привлечены», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

О разведении сил

Зеленский также озвучил в Мюнхене инициативу секторального разведения сил.

«Также я хочу рассказать об инициативе украинской стороны относительно разведения по так называемому секторальному принципу. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора и осуществляется постепенное разведение сил и средств», — сообщил он.

По словам Зеленского, переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как Специальная мониторинговая миссия верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооружение и военная техника.

«Уже в ближайшее время мы подробно проинформируем участников Нормандского формата о содержании этой инициативы», — отметил Владимир Зеленский.

Он также заявил, что Украина приложит все усилия, чтобы следующий саммит в нормандском формате состоялся в запланированные сроки.

«Это — война в Европе»

Несмотря на прогресс в приближении мира на востоке Украины, Зеленский призвал Европу и мир не успокаиваться.

«В связи с этим у меня как у президента Украины, которая шестой год подряд защищает свой суверенитет и территориальную целостность, возникает справедливый вопрос — не слишком ли рано все начали успокаиваться? Это, скажу откровенно, опасная тенденция», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что сегодня в мире есть немало острых проблем и горячих конфликтов, но ни один вопрос не может терять актуальности, пока он не будет решен окончательно.

«Я хочу обратить внимание, что не совсем корректно говорить „война в Украине“. Это — война в Европе. И она, вместе с аннексией Крыма, уже длится столько же, как и Вторая мировая война, представьте себе», — подчеркнул Владимир Зеленский.

 
 
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Зеленский также заявил, что Киев готов разговаривать с мирными жителями Донбасса. Но не может быть и речи о диалоге с теми, кто руководит самопровозглашенными...
 
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