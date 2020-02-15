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Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за разговора с Путиным
15.02.2020 23:51 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несмотря на обвинения противников диалога с Москвой в предательстве, переговоры с Путиным позволили Киеву вернуть задержанных моряков и заключенных украинцев, а также разблокировать «нормандский формат». Об этом Владимир Зеленский заявил на 56-й Мюнхенской конференции,
«Мы начали диалог с президентом Российской Федерации по телефону, хотя многие были против — как внутри страны, так и вне ее. Некоторые украинцы называли это „зрадой“ (предательством) украинских интересов, но для меня украинские интересы — это простые люди», — сказал Зеленский.
Украинский президент подчеркнул, что результаты были видны уже после первого разговора. «Мы
О диалоге с Донбассом
Зеленский также заявил, что Киев готов разговаривать с мирными жителями Донбасса. Но не может быть и речи о диалоге с теми, кто руководит самопровозглашенными республиками.
«Я много раз общался с обычными людьми с временно оккупированных территорий. И объективно голос Донбасса — это не только их мнение. Это еще, как минимум, полтора миллиона донетчан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой родной дом. Именно поэтому мы инициировали создание общественной диалоговой платформы „Мир Донбассу“, к которой они должны быть привлечены», —
О разведении сил
Зеленский также
«Также я хочу рассказать об инициативе украинской стороны относительно разведения по так называемому секторальному принципу. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора и осуществляется постепенное разведение сил и средств», — сообщил он.
По словам Зеленского, переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как Специальная мониторинговая миссия верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооружение и военная техника.
«Уже в ближайшее время мы подробно проинформируем участников Нормандского формата о содержании этой инициативы», — отметил Владимир Зеленский.
Он также заявил, что Украина приложит все усилия, чтобы следующий саммит в нормандском формате состоялся в запланированные сроки.
«Это — война в Европе»
Несмотря на прогресс в приближении мира на востоке Украины, Зеленский призвал Европу и мир не успокаиваться.
«В связи с этим у меня как у президента Украины, которая шестой год подряд защищает свой суверенитет и территориальную целостность, возникает справедливый вопрос — не слишком ли рано все начали успокаиваться? Это, скажу откровенно, опасная тенденция», — подчеркнул он.
Зеленский отметил, что сегодня в мире есть немало острых проблем и горячих конфликтов, но ни один вопрос не может терять актуальности, пока он не будет решен окончательно.
«Я хочу обратить внимание, что не совсем корректно говорить „война в Украине“. Это — война в Европе. И она, вместе с аннексией Крыма, уже длится столько же, как и Вторая мировая война, представьте себе», — подчеркнул Владимир Зеленский.
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Зеленский также заявил, что Киев готов разговаривать с мирными жителями Донбасса. Но не может быть и речи о диалоге с теми, кто руководит самопровозглашенными...
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