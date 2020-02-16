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Китай вводит уголовное преследование за сокрытие симптомов и распространение коронавируса
16.02.2020 00:29 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Китае могут казнить за намеренное сокрытие симптомов нового коронавируса COVID-19 или искажение информации о состоянии больного, говорится в опубликованном в субботу, 15 февраля, заявлении китайского суда.
Утаивание истории своих путешествий тоже может считаться уголовным преступлением. Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни.
Национальная комиссия по здравоохранению Китая 15 февраля запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах. Кроме того, все граждане, возвращающиеся домой после праздников из зоны очага эпидемии, должны оставаться дома либо под наблюдением врачей 14 дней, а те, кто откажутся от карантина, будут наказаны.
Многие производства в КНР так и не открылись после продленных властями новогодних каникул. Замминистра транспорта Китая Лю Сяомин сообщил, что число поездок внутри страны составляет пятую часть нормального объема. По последним официальным данным, на материковой части Китая от вируса
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Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к...
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