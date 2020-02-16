ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав Малайзии пытается найти прибывших в страну пассажиров лайнера Westerdam

16.02.2020 10:26 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Власти Малайзии начали поиск всех пассажиров, летевших 14 февраля одним рейсом из Камбоджи с американской туристкой, у которой был подтвержден новый коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету New Straits Times.

По словам заместителя министра здравоохранения страны Ли Бун Чи, ведомство «тесно сотрудничает с авиакомпанией, чтобы получить детальную информацию о всех пассажирах, а также членах экипажа». По данным Минздрава, инфицированная 83-летняя гражданка США прилетела в Куала-Лумпур из Камбоджи, куда она прибыла на борту круизного лайнера Westerdam. Вместе с ней в Малайзию прибыли еще 144 туриста, находившихся на судне. Как отметил замминистра, двухнедельный карантин должны будут пройти те, кто «имел непосредственный контакт с инфицированной американкой». По информации корреспондент ТАСС, граждан РФ среди прилетевших в Куала-Лумпур нет.

Между тем, как сообщает агентство Bloomberg, представители авиакомпании KLM в субботу вечером отказали в посадке на рейс из Куала-Лумпура в Амстердам группе пассажиров, которые ранее находились на борту лайнера. По данным МИД Нидерландов, среди них находятся как минимум двое подданных этой страны.

Компания Holland America Line, оператор судна, в воскресенье в Facebook заявила, что «ожидает повторных результатов клинических исследований для подтверждения случая заболевания». «Мы работаем с официальными лицами Малайзии, Камбоджи и Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, как принято в таких случаях», — отметила компания.

Круизное судно Westerdam с 1455 пассажирами, в числе которых были семь россиян, и 802 членами экипажа на борту вышло из Гонконга 1 февраля. Оно планировало совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на коронавирус. Впоследствии заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд. В итоге лайнер, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, совершил в минувший четверг заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На судне была американка, у которой подтвердили заражение новым коронавирусом.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Китай вводит уголовное преследование за сокрытие симптомов и распространение коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Вороновская газета

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика