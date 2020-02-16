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Минздрав Малайзии пытается найти прибывших в страну пассажиров лайнера Westerdam
16.02.2020 10:26 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Малайзии начали поиск всех пассажиров, летевших 14 февраля одним рейсом из Камбоджи с американской туристкой, у которой был подтвержден новый коронавирус. Об этом сообщает
По словам заместителя министра здравоохранения страны Ли Бун Чи, ведомство «тесно сотрудничает с авиакомпанией, чтобы получить детальную информацию о всех пассажирах, а также членах экипажа». По данным Минздрава, инфицированная 83-летняя гражданка США прилетела в Куала-Лумпур из Камбоджи, куда она прибыла на борту круизного лайнера Westerdam. Вместе с ней в Малайзию прибыли еще 144 туриста, находившихся на судне. Как отметил замминистра, двухнедельный карантин должны будут пройти те, кто «имел непосредственный контакт с инфицированной американкой». По информации корреспондент ТАСС, граждан РФ среди прилетевших в Куала-Лумпур нет.
Между тем, как сообщает агентство
Компания Holland America Line, оператор судна, в воскресенье в Facebook заявила, что «ожидает повторных результатов клинических исследований для подтверждения случая заболевания». «Мы работаем с официальными лицами Малайзии, Камбоджи и Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, как принято в таких случаях», — отметила компания.
Круизное судно Westerdam с 1455 пассажирами, в числе которых были семь россиян, и 802 членами экипажа на борту вышло из Гонконга 1 февраля. Оно планировало совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на коронавирус. Впоследствии заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд. В итоге лайнер, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, совершил в минувший четверг заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
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На судне была американка, у которой подтвердили заражение новым коронавирусом.
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