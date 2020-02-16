ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чехия и Чечня поспорили из-за названий

16.02.2020 23:24 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Премьер-министру Чехии Андрею Бабишу не понравилось второе английское название его страны Czechia в ООН из-за схожести с Чечней. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.


Андрей Бабиш. Фото: Reuters

«В этом случае будут путать Чехию и Чечню, я не знаю. Мне это не нравится. Мы — Чешская Республика. Мы — чехи. И я не знаю, кому пришла такая глупая идея. Сумасшедшая», — поделился мнением Бабиш. Отмечается, что главным сторонником названия Czechia является президент страны Милош Земан.

В 2016 году власти Чешской Республики утвердили еще одно официальное название страны — Чехия (на английском языке — Czechia). Оно было одобрено Земаном, тогдашним премьером Богуславом Соботкой, спикерами обеих палат парламента, министрами иностранных дел и обороны. Другое название страны — «Чешская Республика» (Czech Republic).

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров отреагировал на заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о схожести названий республик. Об этом об заявил в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Если господину премьер-министру претит тот факт, что он и ему подобные могут быть созвучны с понятием "чеченец", я могу его успокоить словами: пусть они не переживают. Им очень далеко до чеченцев», — сказал он.

Умаров предположил, что Бабиш «решил понравиться русофобской и чеченофобской публике на Западе».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министру Чехии Андрею Бабишу не понравилось второе английское название его страны Czechia в ООН из-за схожести с Чечней.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Фармкомпания получила разрешение на продажу лекарства от коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика