1770 человек умерли от коронавируса, из них пятеро - за пределами материкового Китая

Источник материала: Tut.by

По последним данным Государственного комитета по здравоохранению КНР, число умерших от коронавируса в Китае возросло до 1770 человек, из них 1696 — в провинции Хубэй.



Фото: Reuters

Всего зафиксировано 70 548 заболевших, число вылечившихся возросло до 10 844 человек. Тесный контакт с заболевшими имело 546 016 человек, 150 539 человек находятся под медицинским наблюдением.

В то же время китайские власти сообщили о снижении смертности в провинции Хубэй: за последние сутки в регионе умерли на 39 человек меньше, чем в субботу, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters. При этом число новых случаев заражения выросло на 5% по сравнению с предыдущим днем, но 90% из них приходится на столицу провинции город Ухань, что может свидетельствовать о локализации эпидемии. В субботу власти Уханя запретили гражданам покидать свои микрорайоны.

Зафиксировано пять смертей за пределами материкового Китая: в Гонконге, Тайване, Франции , Японии и на Филиппинах.

Как защитить себя от китайского коронавируса Какие у него симптомы? Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.

Как не заразиться? Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно: избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;

после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;

если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;

стараться не касаться руками лица;

в общественных местах носить медицинские маски;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;

если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился? При симптомах простуды, высокой температуре, кашле и боли в грудной клетке нужно вызвать скорую помощь, и если вы были в Китае, обязательно сообщить об этом медикам. Как лечат от коронавируса? Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты. Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае? Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 10-61-85−10.

Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 20-27-78−38.

Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 18-56-16−90.

Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 10-61-85−10.