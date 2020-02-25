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ВОЗ увидела потенциал пандемии во вспышке коронавируса, но пока ситуация не достигла такого уровня
25.02.2020 00:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Заболевание, вызываемое коронавирусом, обладает потенциалом пандемии, но пока ситуация с распространением инфекции не достигла такого уровня. Об этом глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве. Трансляция
По словам Гебрейесуса, число зараженных, выявленных за последние дни в Иране, Италии и Южной Корее, вызывает «сильную обеспокоенность». Однако, как считает глава ВОЗ, неконтролируемое распространение вируса по миру сейчас не зафиксировано.
Гебрейесус пояснил, что решение о переводе эпидемии в разряд пандемии принимается на основании географической распространенности вируса, осложнений, которые он вызывает и его влияния на общество в целом. «Мы не наблюдаем большого количества серьезных случаев заболевания или смертей», — добавил глава ВОЗ.
«То, что мы видим — вспышки эпидемии в различных частях света <…> Использование слова „пандемия“ сейчас не соответствует фактам», — сказал Гебрейесус. Он отметил, что теперь не время зацикливаться на том, какое слово используется и призвал все страны и сообщества делать все возможное, чтобы «подготовиться к возможной пандемии». При этом, по его словам, в этом вопросе не существует универсального похода. «Каждая страна должна провести собственную оценку риска, исходя из своего контекста», — заключил Гебрейесус.
Вспышка нового коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. Вскоре вирус распространился в других регионах страны, а также за рубежом. По последним
Помимо Китая наибольшее число инфицированных в Японии, Южной Корее и Италии. Наибольшее число жертв коронавируса зафиксировано в Иране — восемь. Семь человек умерли в Южной Корее, четыре — в Японии, три — в Италии.
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Заболевание, вызываемое коронавирусом, обладает потенциалом пандемии, но пока ситуация с распространением инфекции не достигла такого уровня.
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