ВОЗ увидела потенциал пандемии во вспышке коронавируса, но пока ситуация не достигла такого уровня

Источник материала: Tut.by

Заболевание, вызываемое коронавирусом, обладает потенциалом пандемии, но пока ситуация с распространением инфекции не достигла такого уровня. Об этом глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве. Трансляция велась в Twitter организации.



Фото: Reuters

По словам Гебрейесуса, число зараженных, выявленных за последние дни в Иране, Италии и Южной Корее, вызывает «сильную обеспокоенность». Однако, как считает глава ВОЗ, неконтролируемое распространение вируса по миру сейчас не зафиксировано.

Гебрейесус пояснил, что решение о переводе эпидемии в разряд пандемии принимается на основании географической распространенности вируса, осложнений, которые он вызывает и его влияния на общество в целом. «Мы не наблюдаем большого количества серьезных случаев заболевания или смертей», — добавил глава ВОЗ.

«То, что мы видим — вспышки эпидемии в различных частях света <…> Использование слова „пандемия“ сейчас не соответствует фактам», — сказал Гебрейесус. Он отметил, что теперь не время зацикливаться на том, какое слово используется и призвал все страны и сообщества делать все возможное, чтобы «подготовиться к возможной пандемии». При этом, по его словам, в этом вопросе не существует универсального похода. «Каждая страна должна провести собственную оценку риска, исходя из своего контекста», — заключил Гебрейесус.

Вспышка нового коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. Вскоре вирус распространился в других регионах страны, а также за рубежом. По последним данным , его жертвами стали 2522 человека, число случаев заражения превысило 79 тыс.

Помимо Китая наибольшее число инфицированных в Японии, Южной Корее и Италии. Наибольшее число жертв коронавируса зафиксировано в Иране — восемь. Семь человек умерли в Южной Корее, четыре — в Японии, три — в Италии.