ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Иране назвали мирный договор США и талибов капитуляцией Вашингтона

02.03.2020 00:14 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мирное соглашение, которое Вашингтон подписал с движением «Талибан», является капитуляцией США. Об этом заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

«Американские оккупанты никогда не должны были вторгаться в Афганистан. Теперь, после 19 лет унижения, США решили капитулировать», — написал Зариф.

По его словам, США — «это проблема, которая уходя оставляет после себя беспорядок». По его мнению, ситуация с Афганистаном повториться и в Йемене, и в Сирии, и в Ираке.

29 февраля Соединенные Штаты и исламистское движение «Талибан» в катарской столице Доха подписали мирное соглашение. Согласно ему, американские войска должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев.

Также членов «Талибана» до конца мая должны исключить из санкционных списков Вашингтона и ООН. США также обязуются не вмешиваться во внутреннюю политику страны.

Взамен на это талибы не должны использовать афганскую территорию для нападений. Кабул также обязуется освободить 5 тыс. талибов взамен на освобождение исламистами одной тысячи сотрудников национальных органов безопасности.

После этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно начинает выводить свои войска из Афганистана.

США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. За все время пребывания американского контингента в стране погибли более 2 тыс. военнослужащих Соединенных Штатов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 февраля Соединенные Штаты и исламистское движение «Талибан» в катарской столице Доха подписали мирное соглашение. Согласно ему, американские войска должны...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Германии предложили усилить погранконтроль из-за обострения ситуации с беженцами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика