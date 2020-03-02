В Иране назвали мирный договор США и талибов капитуляцией Вашингтона

Источник материала: Tut.by

Мирное соглашение, которое Вашингтон подписал с движением «Талибан», является капитуляцией США. Об этом заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

«Американские оккупанты никогда не должны были вторгаться в Афганистан. Теперь, после 19 лет унижения, США решили капитулировать», — написал Зариф.

По его словам, США — «это проблема, которая уходя оставляет после себя беспорядок». По его мнению, ситуация с Афганистаном повториться и в Йемене, и в Сирии, и в Ираке.

29 февраля Соединенные Штаты и исламистское движение «Талибан» в катарской столице Доха подписали мирное соглашение. Согласно ему, американские войска должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев.

Также членов «Талибана» до конца мая должны исключить из санкционных списков Вашингтона и ООН. США также обязуются не вмешиваться во внутреннюю политику страны.

Взамен на это талибы не должны использовать афганскую территорию для нападений. Кабул также обязуется освободить 5 тыс. талибов взамен на освобождение исламистами одной тысячи сотрудников национальных органов безопасности.

После этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно начинает выводить свои войска из Афганистана.

США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. За все время пребывания американского контингента в стране погибли более 2 тыс. военнослужащих Соединенных Штатов.