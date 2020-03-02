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В Германии предложили усилить погранконтроль из-за обострения ситуации с беженцами

02.03.2020 00:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Замглавы фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Торстен Фрай призвал власти ФРГ в качестве реакции на заявление Анкары об открытии границ для беженцев задуматься об усилении пограничного контроля и отказе во въезде мигрантам уже на германских границах.

В опубликованном в воскресенье интервью газете Welt Фрай также призвал не допустить повторения ситуации с наплывом беженцев осенью 2015 года. «Мы это обещали населению, и мы должны принять необходимые меры, чтобы сдержать слово», — подчеркнул он. «В конечном счете совершенно ясно, что это означает тщательный контроль и отказ во въезде на германских границах», — указал парламентарий.

28 февраля агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и пограничных переходов было дано указание не предпринимать никаких действий в случае возникновения потока беженцев из Сирии. По данным агентства, такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь на 28 февраля 33 турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб.

По последним данным, которые привел в воскресенье министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, границу страны с ЕС пересекли более 100 тыс. мигрантов.

 
 
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По последним данным, которые привел в воскресенье министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, границу страны с ЕС пересекли более 100 тыс. мигрантов.
 
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