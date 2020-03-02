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В Германии предложили усилить погранконтроль из-за обострения ситуации с беженцами
02.03.2020 00:06 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Замглавы фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Торстен Фрай призвал власти ФРГ в качестве реакции на заявление Анкары об открытии границ для беженцев задуматься об усилении пограничного контроля и отказе во въезде мигрантам уже на германских границах.
В опубликованном в воскресенье интервью газете
28 февраля агентство
По последним данным, которые привел в воскресенье министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, границу страны с ЕС пересекли более 100 тыс. мигрантов.
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По последним данным, которые привел в воскресенье министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, границу страны с ЕС пересекли более 100 тыс. мигрантов.
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