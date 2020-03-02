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Демократ Пит Буттиджич решил выйти из предвыборной гонки в США
02.03.2020 06:16 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич в воскресенье прекратил участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом он заявил во время выступления в Саут-Бенде, трансляцию вел телеканал
«Сегодня вечером я принял трудное решение прекратить свою президентскую кампанию, — сказал Буттиджич. — Я больше не буду пытаться стать кандидатом от демократов на президентских выборах, но я сделаю все возможное, чтобы с января у нас был новый президент-демократ». Экс-мэр не пояснил, почему выходит из гонки. Он отметил, что на данном этапе ему «лучше всего отойти в сторону, чтобы сохранить единство партии».
Буттиджич вступил в предвыборную борьбу в апреле 2019 года. Ему удалось одержать
По мнению многих обозревателей, избиратели, которые поддерживали Буттиджича, вероятнее всего, станут сторонниками бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. В число участников гонки демократов сейчас также входят сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, миллиардер Майкл Блумберг, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.
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Экс-мэр не пояснил, почему выходит из гонки. Он отметил, что на данном этапе ему «лучше всего отойти в сторону, чтобы сохранить единство партии».
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