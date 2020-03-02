Хроники коронавируса: В Китае скончались 2912 человек, за его пределами - более 100

Источник материала: Tut.by

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, более 44,4 тысяч человек выздоровели. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая. За пределами Китая число зараженных превысило 7 тысяч, более 100 человек умерли.



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В Китае число зараженных коронавирусом составило 80 026 подтвержденных случаев и 715 предполагаемых случаев. 44 462 человека были вылечены и выписаны, а 2912 умерли.

Коронавирус зафиксирован уже в 58 странах. Последние инфицированные выявлены в Эквадоре, Катаре, Монако, Азербайджане, Ирландии и Шотландии.

Больше всего заразившихся за пределами Китая в Южной Корее — 4212 человек, 22 из них умерли. Вспышка заболеваемости коронавирусом в Южной Корее началась с города Тэгу, где последователи секты «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи» заразили друг друга в ходе совершения обряда, после чего вирус начал распространяться по стране. Лидера секты будут судить за убийство.



Скриншот онлайн-сервиса для мониторинга распространения коронавируса, на утро 2 марта. Оранжевым цветом обозначен рост заболевших в материковом Китае, желтым — заболевшие в других странах, зеленым — количество выздоровевших

В Европе первое место по количеству инфицированных коронавирусом занимает Италия — 1694 человека, 34 зараженных скончались. Власти страны продлили срок действия чрезвычайных мер. 10 городов в северной области Ломбардия и один город в соседней Венето, где выявлены локальные вспышки заболевания, вызванного коронавирусом, будут оставаться в полной изоляции до 15 марта.

Во Франции китайский коронавирус выявили у 130 человек. 116 человек госпитализированы, из них девять находятся в критическом состоянии. Двое заразившихся умерли, еще 12 были выписаны.

В Беларуси, по последним данными Минздрава, в больницах с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет.