Трамп перечислил свою зарплату за квартал на борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп перечислил министерству здравоохранения и социальных служб страны $ 100 тыс. — всю свою зарплату за четвертый квартал прошлого года. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм на своей странице в Twitter.

«Дональд Трамп взял на себя обязательство жертвовать свою зарплату за время пребывания на посту президента. Сдерживая свое обещание и ради обеспечения безопасности американского народа, он жертвует свою зарплату за четвертый квартал 2019 года Министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки предпринимаемых усилий по противостоянию, сдерживанию и борьбе с коронавирусом», — написала пресс-секретарь. К сообщению она прикрепила фото соответствующего чека, подписанного американским лидером.