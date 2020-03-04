Трамп перечислил свою зарплату за квартал на борьбу с коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп перечислил министерству здравоохранения и социальных служб страны $ 100 тыс. — всю свою зарплату за четвертый квартал прошлого года. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм на своей странице в Twitter.

«Дональд Трамп взял на себя обязательство жертвовать свою зарплату за время пребывания на посту президента. Сдерживая свое обещание и ради обеспечения безопасности американского народа, он жертвует свою зарплату за четвертый квартал 2019 года Министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки предпринимаемых усилий по противостоянию, сдерживанию и борьбе с коронавирусом», — написала пресс-секретарь. К сообщению она прикрепила фото соответствующего чека, подписанного американским лидером.

President @realDonaldTrump made a commitment to donate his salary while in office. Honoring that promise and to further protect the American people, he is donating his 2019 Q4 salary to @HHSGov to support the efforts being undertaken to confront, contain, and combat #Coronavirus . pic.twitter.com/R6KUQmBRl1 — Stephanie Grisham (@PressSec) March 3, 2020

После победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента, составляющей $ 400 тыс. в год. Однако по закону ее необходимо выплачивать, и президент объявил, что намерен отдавать ее на различные благотворительные цели. Так, он перечислял свою зарплату министерствам внутренней безопасности, по делам ветеранов, транспорта.

Трамп совершенно не считает неизбежностью распространение коронавируса нового типа в Соединенных Штатах. Он подтвердил это, беседуя во вторник с журналистами в Белом доме.

«Ну, случиться может что угодно. Но я бы совершенно не говорил «неизбежный», — подчеркнул американский лидер. Трампа просили сообщить, считает ли он неизбежным распространение нового коронавируса по всей территории США и выработку американскими властями более решительных мер борьбы с вызываемой им болезнью.