ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп перечислил свою зарплату за квартал на борьбу с коронавирусом

04.03.2020 00:33 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп перечислил министерству здравоохранения и социальных служб страны $ 100 тыс. — всю свою зарплату за четвертый квартал прошлого года. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм на своей странице в Twitter.

«Дональд Трамп взял на себя обязательство жертвовать свою зарплату за время пребывания на посту президента. Сдерживая свое обещание и ради обеспечения безопасности американского народа, он жертвует свою зарплату за четвертый квартал 2019 года Министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки предпринимаемых усилий по противостоянию, сдерживанию и борьбе с коронавирусом», — написала пресс-секретарь. К сообщению она прикрепила фото соответствующего чека, подписанного американским лидером.

После победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента, составляющей $ 400 тыс. в год. Однако по закону ее необходимо выплачивать, и президент объявил, что намерен отдавать ее на различные благотворительные цели. Так, он перечислял свою зарплату министерствам внутренней безопасности, по делам ветеранов, транспорта.

Трамп совершенно не считает неизбежностью распространение коронавируса нового типа в Соединенных Штатах. Он подтвердил это, беседуя во вторник с журналистами в Белом доме.

«Ну, случиться может что угодно. Но я бы совершенно не говорил «неизбежный», — подчеркнул американский лидер. Трампа просили сообщить, считает ли он неизбежным распространение нового коронавируса по всей территории США и выработку американскими властями более решительных мер борьбы с вызываемой им болезнью.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трамп совершенно не считает неизбежностью распространение коронавируса нового типа в Соединенных Штатах. Он подтвердил это, беседуя во вторник с журналистами в...
 
Новости дня
Новости в мире
 
ЕС выделит Греции на укрепление границ 700 млн евро из-за обострения ситуации с мигрантами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика