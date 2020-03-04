Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уйдет в декретный отпуск этим летом

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует пойти в декретный отпуск после рождения ребенка у его невесты Кэрри Саймондс. Об этом сообщает The Guardian .



Фото: Reuters

Борис Джонсон намерен уйти в декретный отпуск после рождения ребенка вместе со своей невестой Кэрри Саймондс этим летом. Согласно британскому законодательству, отцы имеют право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком сроком до двух недель. Его можно взять только после рождения ребенка, а закончиться он должен до момента, когда новорожденному исполнится 56 дней. Матерям положен 52-недельный оплачиваемый декрет.

Доминик Рааб, министр иностранных дел, может возглавить правительство при отсутствии Джонсона.

В минувшую субботу 55-летний Джонсон и его 31-летняя подруга Кэрри Саймондс объявили, что помолвлены и станут родителями в начале лета.

Саймондс станет матерью впервые, а вот Джонсон — отец со стажем. У него четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по данным СМИ, есть еще один внебрачный ребенок.