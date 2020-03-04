Премьер-министр Украины подал в отставку. Зеленский предложил новую кандидатуру

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, а правящая фракция «Слуга народа» практически единодушно поддержала это решение. Владимир Зеленский предложил на пост нового главы кабмина вице-премьера Дениса Шмыгаля. Кроме того, ожидается замена целого ряда министров, в том числе глав МИДа и Минобороны. Голосование по этим вопросам пройдет сегодня, 4 марта, в Верховной раде, сообщает Strana.ua .



Владимир Зеленский и Алексей Гончарук. Фото: пресс-служба президента Украины

На прошедшем во вторник заседании парламентской фракции партии «Слуга народа», где присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Нардепы поддержали предложение Зеленского по отставке Алексея Гончарука и назначении премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Вопрос об отставке Алексея Гончарука возник в январе после публикации записей , на которых премьер-министр назвал президента Украины Владимира Зеленского человеком с «примитивным пониманием экономических процессов», а себя «профаном». После этого премьер уже писал заявление об отставке, но Владимир Зеленский его тогда не принял .

Кто такой Шмыгаль?

Как сообщает «Украинская правда» , 44-летний Денис Шмыгаль — выходец из Львова. Он закончил университет «Львовская политехника» по специальности менеджмент машиностроения, инженер-экономист. Кандидат экономических наук. Также получал образование в Бельгии, Канаде, Грузии, Финляндии. В Германии, в Рейнско-Вестфальском техническом университете прошел программу подготовки менеджеров от Федерального министерства экономики и энергетики Германии. Свободно владеет польским и английским языками.



Денис Шмыгаль. Фото: Кабинет министров Украины

С начала двухтысячных по 2009 год работал на руководящих должностях на предприятиях Львова. Потом перешел на государственную службу в Львовскую областную государственную администрацию. В 2015—2017 годах был генеральным директором крупнейшего продовольственного ритейлера Львовщины компании «Львовхолод». Затем на протяжении двух лет работал на руководящих должностях в ДТЭК «Западэнерго», был директором Бурштынской ТЭС.

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского Шмыгаль был одним из претендентов на должность главы Львовской областной администрации, но возглавил Ивано-Франковскую область.

В феврале 2020 года депутаты Верховной Рады проголосовали за увольнение с поста министра развития общин и территорий Алены Бабак и поддержали назначение на данный пост Шмыгаля (с предоставлением ему полномочий вице-премьера).