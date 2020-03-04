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Премьер-министр Украины подал в отставку. Зеленский предложил новую кандидатуру
04.03.2020 06:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, а правящая фракция «Слуга народа» практически единодушно поддержала это решение. Владимир Зеленский предложил на пост нового главы кабмина вице-премьера Дениса Шмыгаля. Кроме того, ожидается замена целого ряда министров, в том числе глав МИДа и Минобороны. Голосование по этим вопросам пройдет сегодня, 4 марта, в Верховной раде, сообщает
На прошедшем во вторник заседании парламентской фракции партии «Слуга народа», где присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Нардепы поддержали предложение Зеленского по отставке Алексея Гончарука и назначении премьер-министром Дениса Шмыгаля.
Вопрос об отставке Алексея Гончарука возник в январе после
Кто такой Шмыгаль?
Как сообщает
С начала двухтысячных по 2009 год работал на руководящих должностях на предприятиях Львова. Потом перешел на государственную службу в Львовскую областную государственную администрацию. В 2015—2017 годах был генеральным директором крупнейшего продовольственного ритейлера Львовщины компании «Львовхолод». Затем на протяжении двух лет работал на руководящих должностях в ДТЭК «Западэнерго», был директором Бурштынской ТЭС.
После победы на президентских выборах Владимира Зеленского Шмыгаль был одним из претендентов на должность главы Львовской областной администрации, но возглавил Ивано-Франковскую область.
В феврале 2020 года депутаты Верховной Рады проголосовали за увольнение с поста министра развития общин и территорий Алены Бабак и поддержали назначение на данный пост Шмыгаля (с предоставлением ему полномочий вице-премьера).
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Вопрос об отставке Алексея Гончарука возник в январе после публикации записей, на которых премьер-министр назвал президента Украины Владимира Зеленского...
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