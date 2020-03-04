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Жизнь в «красной зоне». Фоторепортаж из закрытых городов в Италии
04.03.2020 05:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Италия остается главным очагом распространения коронавируса в Европе. По последним данным, зафиксировано 1835 случаев заражения, 52 человека умерли. Больше всего случаев заражения зафиксировано на севере страны. С 23 февраля 12 городов провинций Ломбардия и Венето находятся в так называемой «красной зоне», в которой действует карантин: жителей просят не покидать дома, закрыты школы, отменены все мероприятия, а въезд и выезд из городов запрещен. Как живут итальянцы во время карантина — в фоторепортаже из «красной зоны».
Карабинеры охраняют въезд в город Казальпустерленго. Этот город с населением в 15 тысяч человек в Ломбардии находится в «красной зоне». К слову, въезд и выезд в эту зону карантина запрещен — за нарушение пропускного режима власти пообещали штрафы и аресты. Фотограф Яра Нарди решила не нарушать закон и сняла один из 35 контрольно-пропускных пунктов «красной зоны» снаружи. Изнутри «красной зоны» фоторепортаж сделал школьный учитель Марцио Тоньоло.
Сан-Фьорано — еще один город в Ломбардии, закрытый на карантин. Коммуна, в которой проживают чуть менее 2 тысяч человек, и раньше не могла похвастаться оживленным движением на улицах. Но уже больше недели жизнь на улицах буквально вымерла — Кьяра Зуддас и ее двухлетняя дочь Бьянка Тоньоло смотрят на безлюдную дорогу перед их домом.
Медики в спецодежде у машины скорой помощи в Кодоньо в Ломабрдии. Город, в котором проживают более 15 тысяч человек, закрыт на карантин. Именно в нем скончалась пожилая женщина, ставшая второй жертвой COVID-19, и именно в этом городе, как считают врачи, лечится «нулевой пациент» Италии: 38-летний мужчина, с которого начал распространяться коронавирус.
Марцио Тоньоло демонстрирует GPS-карту на своем мобильном телефоне, чтобы показать закрытые дороги в Кодоньо.
Табачная лавка закрыта, поэтому курильщики Кодоньо благодарят прогресс за сигаретный киоск самообслуживания.
Вечерами в Кодонью нередко можно увидеть такую картину — импровизированную уличную вечеринку на автобусной остановке. Главное, что на свежем воздухе, считают местные жители.
Жители «красной зоны» несут еду и вино, и общаются без медицинских масок.
Молодежь тоже пренебрегает масками. Эта компания подростков тусуется и слушает музыку у железнодорожных путей в Сан-Фьорано. Пусть из города нельзя уехать, но можно увидеть, как мимо проезжают те, кто живет не в «красной зоне».
А что им остается? Школа в Сан-Фьорано закрыта. Из-за карантина закрыто даже местное кладбище.
Но не все пренебрегают мерами предосторожности. Эти жители Сан-Фьорано выбрались на свежий воздух перекинуться в карты в медицинских масках.
Кто-то из жителей надел маску и на статую святого Франциска в Сан-Фьорано. Кто-то, кто не знает, что маску должны носить заболевшие. Здоровым маску нужно носить, только если они ухаживают за зараженным вирусом. Гораздо важнее соблюдать правила гигиены. Хотя этой статуе рекомендации ВОЗ точно не нужны.
Вопреки опасениям, которые бродили в «красной зоне», перебоев с продуктами в магазинах нет: власти обеспечивают города в карантине всем необходимым. Но покупателей стало гораздо меньше. На момент съемки в этом супермаркете в Кодоньо был только один покупатель.
Сотрудники тех аптек, которые продолжили работу в «красной зоне» (часть из них закрылись на время карантина) носят защитные маски.
Двухлетняя Бьянка, дочь Марцио Тоньоло, машет проезжающему мимо поезду, который больше не останавливается в Сан-Фьорано — как и в других городах «красной зоны». Машинист заметил девочку, и поприветствовал ее гудком.
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С 23 февраля 12 городов провинций Ломбардия и Венето находятся в так называемой «красной зоне», в которой действует карантин: жителей просят не покидать дома,...
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