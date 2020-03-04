Жизнь в «красной зоне». Фоторепортаж из закрытых городов в Италии

Источник материала: Tut.by

Италия остается главным очагом распространения коронавируса в Европе. По последним данным, зафиксировано 1835 случаев заражения, 52 человека умерли. Больше всего случаев заражения зафиксировано на севере страны. С 23 февраля 12 городов провинций Ломбардия и Венето находятся в так называемой «красной зоне», в которой действует карантин: жителей просят не покидать дома, закрыты школы, отменены все мероприятия, а въезд и выезд из городов запрещен. Как живут итальянцы во время карантина — в фоторепортаже из «красной зоны».

Карабинеры охраняют въезд в город Казальпустерленго. Этот город с населением в 15 тысяч человек в Ломбардии находится в «красной зоне». К слову, въезд и выезд в эту зону карантина запрещен — за нарушение пропускного режима власти пообещали​ штрафы и аресты. Фотограф Яра Нарди решила не нарушать закон и сняла один из 35 контрольно-пропускных пунктов «красной зоны» снаружи. Изнутри «красной зоны» фоторепортаж сделал школьный учитель Марцио Тоньоло.



26 февраля 2020 года. Фото: Reuters / Yara Nardi

Сан-Фьорано — еще один город в Ломбардии, закрытый на карантин. Коммуна, в которой проживают чуть менее 2 тысяч человек, и раньше не могла похвастаться оживленным движением на улицах. Но уже больше недели жизнь на улицах буквально вымерла — Кьяра Зуддас и ее двухлетняя дочь Бьянка Тоньоло смотрят на безлюдную дорогу перед их домом.



28 февраля 2020 года. Фото: Marzio Toniolo для Reuters

Медики в спецодежде у машины скорой помощи в Кодоньо в Ломабрдии. Город, в котором проживают более 15 тысяч человек, закрыт на карантин. Именно в нем скончалась пожилая женщина, ставшая второй жертвой COVID-19, и именно в этом городе, как считают врачи, лечится «нулевой пациент» Италии: 38-летний мужчина, с которого начал распространяться коронавирус.



28 февраля 2020 года. Фото: Marzio Toniolo для Reuters

Марцио Тоньоло демонстрирует GPS-карту на своем мобильном телефоне, чтобы показать закрытые дороги в Кодоньо.



28 февраля 2020 года. Фото: Marzio Toniolo для Reuters

Табачная лавка закрыта, поэтому курильщики Кодоньо благодарят прогресс за сигаретный киоск самообслуживания.



1 марта 2020 года. Фото: Marzio Toniolo для Reuters

Вечерами в Кодонью нередко можно увидеть такую картину — импровизированную уличную вечеринку на автобусной остановке. Главное, что на свежем воздухе, считают местные жители.



1 марта 2020 года. Фото: Marzio Toniolo для Reuters

Жители «красной зоны» несут еду и вино, и общаются без медицинских масок.



1 марта 2020 года. Фото: Marzio Toniolo для Reuters

Молодежь тоже пренебрегает масками. Эта компания подростков тусуется и слушает музыку у железнодорожных путей в Сан-Фьорано. Пусть из города нельзя уехать, но можно увидеть, как мимо проезжают те, кто живет не в «красной зоне».



28 февраля 2020 года. Фото: Marzio Toniolo для Reuters

А что им остается? Школа в Сан-Фьорано закрыта. Из-за карантина закрыто даже местное кладбище.



25 февраля 2020 года. Фото: Marzio Toniolo для Reuters

Но не все пренебрегают мерами предосторожности. Эти жители Сан-Фьорано выбрались на свежий воздух перекинуться в карты в медицинских масках.



27 февраля 2020 года. Фото: Marzio Toniolo для Reuters

Кто-то из жителей надел маску и на статую святого Франциска в Сан-Фьорано. Кто-то, кто не знает, что маску должны носить заболевшие. Здоровым маску нужно носить, только если они ухаживают за зараженным вирусом. Гораздо важнее соблюдать правила гигиены. Хотя этой статуе рекомендации ВОЗ точно не нужны.



27 февраля 2020 года. Фото: Marzio Toniolo для Reuters

Вопреки опасениям, которые бродили в «красной зоне», перебоев с продуктами в магазинах нет: власти обеспечивают города в карантине всем необходимым. Но покупателей стало гораздо меньше. На момент съемки в этом супермаркете в Кодоньо был только один покупатель.



25 февраля 2020 года. Фото: Marzio Toniolo для Reuters

Сотрудники тех аптек, которые продолжили работу в «красной зоне» (часть из них закрылись на время карантина) носят защитные маски.



Сан-Фьорано, 25 февраля 2020 года. Фото: Marzio Toniolo для Reuters

Двухлетняя Бьянка, дочь Марцио Тоньоло, машет проезжающему мимо поезду, который больше не останавливается в Сан-Фьорано — как и в других городах «красной зоны». Машинист заметил девочку, и поприветствовал ее гудком.



29 февраля 2020 года. Фото: Marzio Toniolo для Reuters