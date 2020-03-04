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Джо Байден победил на праймериз демократов в «супервторник»
04.03.2020 11:37 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В США по итогам «супервторника» — праймериз по выдвижению делегатов на национальный съезд — кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден побеждает в 9 штатах из 14. По последним данным, Байден опередил сенатора от Вермонта Берни Сандерса в Техасе, передает CNN.
До этого лидерство Байдена определилось в Алабаме, Оклахоме, Северной Каролине, Вирджинии, Теннеси, Арканзасе, Массачусетсе и Миннесоте.
Сандерс победил в Вермонте, Юте и Колорадо и Калифорнии.
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг одержал победу на одной территории — в Американском Самоа.
На праймериз республиканцев в большинстве штатов побеждает действующий президент США Дональд Трамп.
«Супервторником» в США называют вторник во время президентской гонки, когда в большинстве штатов проходят внутрипартийные выборы. Следующий «супервторник» пройдет 10 марта.
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На праймериз республиканцев в большинстве штатов побеждает действующий президент США Дональд Трамп.
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