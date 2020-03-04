ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Джо Байден победил на праймериз демократов в «супервторник»

04.03.2020 11:37 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В США по итогам «супервторника» — праймериз по выдвижению делегатов на национальный съезд — кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден побеждает в 9 штатах из 14. По последним данным, Байден опередил сенатора от Вермонта Берни Сандерса в Техасе, передает CNN.


Джо Байден. Фото: Reuters

До этого лидерство Байдена определилось в Алабаме, Оклахоме, Северной Каролине, Вирджинии, Теннеси, Арканзасе, Массачусетсе и Миннесоте.

Сандерс победил в Вермонте, Юте и Колорадо и Калифорнии.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг одержал победу на одной территории — в Американском Самоа.

На праймериз республиканцев в большинстве штатов побеждает действующий президент США Дональд Трамп.

«Супервторником» в США называют вторник во время президентской гонки, когда в большинстве штатов проходят внутрипартийные выборы. Следующий «супервторник» пройдет 10 марта.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На праймериз республиканцев в большинстве штатов побеждает действующий президент США Дональд Трамп.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Российский канал извинился перед белорусами за ложную информацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика