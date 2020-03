Time назвал «100 женщин года», повлиявших на ход истории

Источник материала: Tut.by

Журнал Time решил показать, как бы выглядели обложки журнала, если бы на звание «Человек года», которая существует с 1927 года наравне с мужчинами могли претендовать и женщины. Проект назвали «100 женщин года».

Как поясняет издание , героя года начали выбирать с 1927: поначалу номинация называлась «Мужчина года». Лишь в 1999 году ее переименовали в «Человек года». С тех пор портреты женщин украшали обложку 11 раз. Авторы проекта, поясняют, что решили исправить несправедливость и выбрали женщин, повлиявших на ход истории за последние сто лет.