Time назвал «100 женщин года», повлиявших на ход истории

Источник материала: Tut.by

Журнал Time решил показать, как бы выглядели обложки журнала, если бы на звание «Человек года», которая существует с 1927 года наравне с мужчинами могли претендовать и женщины. Проект назвали «100 женщин года».

Как поясняет издание , героя года начали выбирать с 1927: поначалу номинация называлась «Мужчина года». Лишь в 1999 году ее переименовали в «Человек года». С тех пор портреты женщин украшали обложку 11 раз. Авторы проекта, поясняют, что решили исправить несправедливость и выбрали женщин, повлиявших на ход истории за последние сто лет.

From Amelia Earhart to Beyoncé and Eva Perón to Malala, meet 100 women who defined the last century https://t.co/ycfvgsoTWZ — TIME (@TIME) March 5, 2020

Говорят, выбирали из более чем 600 претенденток. В итоговом списке — политики, писательницы, модельеры, монаршие особы, активистки и звезды — «женщины, без которых история сложилась бы иначе». Первыми «героинями года» по версии Time стали суфражистки.

Под каждой из обложек, которые создавали для журнала в том числе и известные художники, можно прочитать историю представленной на ней героини.