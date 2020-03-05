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Time назвал «100 женщин года», повлиявших на ход истории

05.03.2020 19:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журнал Time решил показать, как бы выглядели обложки журнала, если бы на звание «Человек года», которая существует с 1927 года наравне с мужчинами могли претендовать и женщины. Проект назвали «100 женщин года».

Как поясняет издание, героя года начали выбирать с 1927: поначалу номинация называлась «Мужчина года». Лишь в 1999 году ее переименовали в «Человек года». С тех пор портреты женщин украшали обложку 11 раз. Авторы проекта, поясняют, что решили исправить несправедливость и выбрали женщин, повлиявших на ход истории за последние сто лет.

Говорят, выбирали из более чем 600 претенденток. В итоговом списке — политики, писательницы, модельеры, монаршие особы, активистки и звезды — «женщины, без которых история сложилась бы иначе». Первыми «героинями года» по версии Time стали суфражистки.

Под каждой из обложек, которые создавали для журнала в том числе и известные художники, можно прочитать историю представленной на ней героини.

 
 
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Авторы проекта, поясняют, что решили исправить несправедливость и выбрали женщин, повлиявших на ход истории за последние сто лет.
 
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