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От коронавируса за сутки в Италии умер 41 человек
05.03.2020 20:48 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Число умерших от коронавируса нового типа в Италии достигло 148 человек, инфицированных — 3286. Об этом заявил в четверг глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
«Начну с выздоровевших: на сегодняшний день их на 138 человек больше — всего 414 человек. Число смертей увеличилось на 41 (до 148), возраст умерших колеблется от 66 до 94 лет, число инфицированных на сегодняшний день — 3286», — сказал он.
День назад в Италии насчитывалось 3089 случаев заражения.
Боррелли также сообщил, что 10% заразившихся находятся в отделении интенсивной терапии.
Случаи заражения выявлены во всех регионах Италии, однако эпицентрами по-прежнему считаются Ломбардия и Венето, где вспышки заболевания были зафиксированы 21 февраля. Города «красной зоны» находятся в изоляции. Правительство постановило закрыть все учебные заведения в стране до 15 марта.
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Случаи заражения выявлены во всех регионах Италии, однако эпицентрами по-прежнему считаются Ломбардия и Венето, где вспышки заболевания были зафиксированы 21...
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