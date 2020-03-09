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Накануне суда. Семьи жертв гибели MH17 выставили 298 стульев у посольства России в Гааге

09.03.2020 00:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Родственники погибших при крушении Boeing 777 «Малайзийских аваиалиний» в Донбассе в 2014 году выставили у российского посольства в Гааге 298 белых пустых стульев. Об этом сообщает Associated Press. Именно столько человек погибли при крушении пассажирского самолета.


Фото: акция под посольством РФ в Гааге (twitter.com/HromadskeRU)

По данным агентства, стулья расположили рядами, чтобы сымитировать расположение сидений в самолете. На некоторых из них положили таблички с надписью: «Безнаказанность = недопустимо! Кто-то знает, что случилось… Правосудие для MH17». После этого участники акции провели две минуты молчания, отмечает агентство.

РБК направил запрос в посольство России в Нидерландах.

Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии, погибли. Расследованием дела занимается Международная Совместная следственная группа (JIT), которая работает во главе с прокуратурой и полицией Нидерландов. В 2018 году JIT сообщила, что самолет был сбит российским ЗРК «Бук». Следователи уверены, что «Бук» попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ под Курском и вскоре после трагедии был вывезен через границу на территорию РФ.

Суд Гааги 9 марта проведет первые слушания по делу в юридическом комплексе, расположенном у аэропорта Схипхол под Амстердамом, откуда вылетал малайзийский «Боинг». Заседание будет открытым, но разместиться в зале все желающие не смогут из-за нехватки места. Отчасти поэтому власти Нидерландов в виде исключения решили вести прямую трансляцию с судебного процесса. Она будет проходить на нидерландском и английском языках.

На скамье подсудимых должны оказаться трое россиян: бывший «министр обороны» так называемой «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Гиркин — потому, что на тот момент занимал самый главный военный пост в самопровозглашенной «ДНР», Дубинский был его заместителем, Пулатов — заместителем Дубинского, а Харченко — потому, что подчинялся Дубинскому.

Законы Нидерландов позволяют привлечь к ответственности названных подозреваемых, хотя «сами они не нажимали на кнопку (пуска ракеты ЗРК „Бук“. — Ред.)», отметил глава национальной полиции и один из руководителей JIT Вильберт Паулиссен. Согласно выводам следствия, Гиркин и трое других способствовали прибытию военной техники из РФ и координировали действия ЗРК, сыграв таким образом «ключевую роль в убийстве 298 человек».

До сегодняшнего дня никто не взял на себя ответственность за катастрофу «Боинга-777».

В Москве не признают причастности к крушению.

6 марта официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в Нидерландах начали «невиданную» информационную кампанию против России. По словам Захаровой, обвинениями против России пытаются «компенсировать имеющиеся пробелы» в доказательствах, а следствие продолжает игнорировать переданную Москвой информацию.

 
 
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Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года.
 
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