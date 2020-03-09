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298 погибших, 4 обвиняемых. В Нидерландах начинает суд по делу о крушении Boeing над Донбассом
09.03.2020 06:12 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Гааги 9 марта начинает слушания по делу о крушении малайзийского Boeing над Донбассом в июле 2014 года. В 2019 году международная группа следователей назвали четырех обвиняемых в причастности к крушению.
Крушение и расследование
Boeing разбился на Донбассе 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Большинство погибших были из Нидерландов (192 человека), а также из Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.
В 2015 году международная группа следователей представила первый отчет: крушение рейса MH17 было вызвано взрывом боеголовки типа 9N314M на ракете серии 9M38, запущенной из восточной части Украины с использованием зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным следователей, после попадания ракеты трое членов экипажа в кабине пилота погибли мгновенно, а самолет распался на две части в воздухе. Эксперты говорили, что люди на борту вряд ли успели осознать происходящее в момент крушения.
Спустя три года следствие заявило, что Boeing сбили российским зенитным комплексом «Бук», который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил России, расположенной под Курском.
Власти Нидерландов и Австралии официально
В России все годы расследования отрицают обвинения, а также принадлежность «Бука» ВС РФ.
Кому предъявили обвинения
В 2019 году прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым в причастности к крушению. Это граждане России Игорь Гиркин (экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.
Следствие считает, что никто из четырех лично не участвовал в запуске ракеты, однако они причастны к доставке зенитно-ракетного комплекса на Донбасс. Глава Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке
Прокуратура Нидерландов заявила, что суд пройдет даже если обвиняемые не будут там представлены. Кроме того, ведомство обещало во время процесса опубликовать доказательства против обвиняемых.
Суд
Судебные слушания пройдут в юридическом комплексе возле аэропорта Схипхол под Амстердамом, откуда в 2014 году вылетел рейс МН17. Суд пройдет в рамках национального законодательства Нидерландов, так как большинство пассажиров рухнувшего самолета были из этой страны. Ранее несколько стран, чьи граждане погибли в катастрофе требовали назначить международный трибунал. Но Россия заблокировала эту инициативу в Совбезе ООН, воспользовавшись правом вето.
Слушания будут открытыми, однако попасть на них смогут только те, кто вместится в зал заседаний. Власти Нидерландов приняли решение транслировать заседания в Интернете.
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9 марта в юридическом комплексе Схипхол в Нидерландах начинаются слушания по делу о крушении малайзийского Boeing над Донбассом в июле 2014 года.
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