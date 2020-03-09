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Столетний житель Китая вылечился от нового коронавируса

09.03.2020 00:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столетний житель китайской провинции Хубэй, заразившийся новым коронавирусом COVID-19, вылечился. Об этом сообщает Xinhua. Информацию подтверждает China Daily.


Фото: China Daily

По данным Xinhua, его выписали из больницы в городе Ухань после 13 дней лечения. Агентство отмечает, что мужчина стал старейшим пациентом, излечившимся от заболевания.

Он родился в феврале 1920 года. Жителя Уханя госпитализировали 24 февраля из-за коронавируса. Помимо этого он страдает от болезни Альцгеймера, гипертонии и сердечной недостаточности.

Агентство пишет, что из-за сложного состояния пациента военные медики проводили консультации. В итоге ему назначили лечение с использованием противовирусных препаратов, традиционной китайской медицины и переливания плазмы.

Вспышка нового типа коронавируса возникла в Ухане в декабре 2019 года. Затем случаи заражения выявили во всех регионах Китая, а также в Японии, Таиланде, США, Франции, Италии, Иране, России и других странах.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, в стране число заболевших составило более 80 тыс. человек, а жертв — 3097. Помимо этого свыше 57 тыс. пациентов выздоровели, их выписали из больниц.

 
 
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Жителя Уханя госпитализировали 24 февраля из-за коронавируса. Помимо этого он страдает от болезни Альцгеймера, гипертонии и сердечной недостаточности.
 
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