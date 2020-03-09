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В Китае за сутки от коронавируса умерли 22 человека, в Италии - в 6 раз больше

09.03.2020 06:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Италия вышла на второе место в мире после Южной Кореи по частоте заражения коронавирусом. В стране на каждый миллион жителей приходится 122 человека с коронавирусом. Для сравнения — в Китае только 58.


Фото: Reuters

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, за прошедшие сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения, умерли 22 человека (21 — в провинции Хубэй). За сутки выписали из больниц 1,5 тысячи человек.

Общее число заразившихся коронавирусом в Китае — 80 735. Умерли от болезни более 3 тысяч человек, выздоровели — 58,6 тысяч.

  • По данным ВОЗ, болезнь охватила 103 страны. Общее число зарегистрированных случаев — почти 107 тысяч, умерли 3639 человек.
  • В Италии за последние сутки скончались еще 133 человека. Всего от болезни умерли 366 человек. Кроме того, за сутки было выявлено почти 1500 новых заражений. Всего вирус обнаружен у 7375 человек.
  • От COVID-19 впервые скончался гражданин Германии. Он умер в Египте. Это первая в Африке смерть от коронавируса. В самой Германии заражение выявлено у 902 человек, все больные живы.
  • Два первых случая заражения коронавирусом нового типа подтверждены в Албании. Об этом в понедельник сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
  • Чехия и Польша с понедельника, 9 марта, вводят дополнительные проверки путешествующих на границах с Германией. Как указывают в полиции Баварии, проверки будут проводиться выборочно с целью выявления лиц, которые могут быть инфицированы коронавирусом.
  • Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния), квалификация которого должна была начаться в понедельник, отменен из-за коронавируса.
  • В России зарегистрировали 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два — у граждан Китая, 14 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии.
  • В Беларуси в выходные стало известно, что от коронавируса вылечился первый заболевший. Общее число зарегистрированных случаев, напомним, составляет 6 человек. Глава Минздрава Владимир Караник заявил, что его ведомство расценивает риск возникновения тяжелых форм этой болезни «как не очень высокий».

 
 
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Италия вышла на второе место в мире после Южной Кореи по частоте заражения коронавирусом. В Италии на каждый миллион жителей приходится 122 человека с...
 
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