Цены на нефть обвалились на 30%. Это самое резкое падение после войны в Персидском заливе

Источник материала: Tut.by

Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% после начала торгов в понедельник. Это произошло после того, как в пятницу страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи, пишет Bloomberg.



Фото: Reuters

Стоимость фьючерсов на нефть Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала на 30% — с $45 до $31,02 за баррель. Это самое большое падение цены на Brent за день со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Стоимость нефти WTI после открытия падала на 27% — до $30. Из-за резкого падения торговля на бирже была приостановлена ​​на несколько минут.

В минувшую пятницу ОПЕК и Россия, не сумев договориться о новом сокращении добычи нефти, разорвали сделку, которая поддерживала цены с 2016 года. Уже через несколько часов после провала переговоров Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, начала ценовую войну, снизив стоимость своей нефти для импортеров в Европе, Азии и США на максимальную за 20 лет величину.