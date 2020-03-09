Детская моча не является средством профилактики. ВОЗ рассказала о мифах вокруг нового коронавируса

Источник материала: Tut.by

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала о мифах и ложных представлениях о новом коронавирусе. Информация была опубликована на сайте ВОЗ.



Фото: Reuters

МИФ: новый коронавирус (2019-nCov) может передаваться через укусы комаров

ФАКТ: новый коронавирус НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ через укусы комаров

Новый коронавирус — респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, т.е. в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. На данный момент информация о возможности передачи вируса 2019-nCoV через укусы комаров отсутствует. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены.

МИФ: детская моча является средством профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

ФАКТ: детская моча НЕ ЯВЛЯЕТСЯ средством профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Моча не убивает вирусы или бактерии. Моча действительно может в небольших количествах содержать вирусный или бактериальный материал. Мытье рук или протирание поверхностей детской мочой не защитит от нового коронавируса (2019-nCoV). Необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их водой с мылом. Для обработки поверхностей используйте обычные бытовые дезинфицирующие средства.

МИФ: уничтожить новый коронавирус (2019-nCoV) можно, находясь на улице в холодную и снежную погоду

ФАКТ: пребывание на улице в холодную и снежную погоду НЕ ПОМОЖЕТ уничтожить новый коронавирус (2019-nCoV)

Температура тела здорового человека держится в пределах от 36,5° до 37° независимо от температуры окружающей среды или погоды. Поэтому нет никаких оснований полагать, что пребывание на улице в холодную погоду помогает бороться с новой коронавирусной инфекцией или другими болезнями. Самым эффективным способом профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком или их мытье водой с мылом.

МИФ: прием кокаина помогает защититься от нового коронавируса (2019-nCoV)

ФАКТ: прием кокаина не поможет защититься от заражения новым коронавирусом и может быть опасным для здоровья

Кокаин — стимулирующий наркотик, вызывающий привыкание. Его прием вызывает опасные побочные эффекты и вредит здоровью.

МИФ: новый коронавирус (2019-nCov) может передаваться через предметы, например монеты или банкноты

ФАКТ: риск заражения новым коронавирусом (2019-nCoV) в результате прикосновения к предметам, включая монеты, банкноты или банковские карты, является очень низким

По предварительным данным новый коронавирус (2019-nCoV) может сохранять жизнеспособность на поверхностях в течение нескольких часов. Какой-либо предмет может быть заражен новым коронавирусом (2019-nCoV), если больной человек чихнет или покашляет на него или прикоснется к нему. При условии соблюдения правил гигиены рук риск заражения новым коронавирусом (2019-nCoV) в результате прикосновения к предметам, включая монеты, банкноты или банковские карты, является очень низким. Наилучшим способом защиты от инфекции является регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком или их мытье водой с мылом.

МИФ: при кашле или чихании новый коронавирус (2019-nCoV) может разноситься на расстояние до 8 метров

ФАКТ: капли, выделяющиеся при чихании или кашле, разлетаются от больного на расстояние не более 1 метра

Когда инфицированный новым коронавирусом (2019-nCoV) человек кашляет или чихает, вирус выделяется из его организма вместе с выдыхаемыми каплями, которые разлетаются на определенное расстояние. Поэтому, для защиты от любого респираторного вируса необходимо держаться на расстоянии от всех, у кого наблюдаются повышенная температура и кашель, и регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом.

МИФ: новый коронавирус (2019-nCov) может разноситься по воздуху на большие расстояния

ФАКТ: коронавирусы НЕ МОГУТ разноситься по воздуху на большие расстояния

Новый коронавирус (2019-nCoV) — респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, т.е. через вдыхание капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, капель слюны или выделений из носа. Ввиду большой массы эти капли не могут преодолевать большие расстояния по воздуху. Заражение может также произойти в результате прикосновения к глазам, рту или носу после контакта руками с инфицированной поверхностью. Для профилактики заражения следует регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом.

Правда ли, что электросушители для рук позволяют уничтожить вирус 2019-nCoV?

ФАКТ: нет. Электросушители для рук не убивают вирус 2019-nCoV

Для профилактики новой коронавирусной инфекции необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом. Вымытые руки следует тщательно высушить бумажными полотенцами или электросушителем.

Можно ли повторно использовать маски типа N95? Можно ли их стирать? Можно ли стерилизовать их антисептиками для рук?

ФАКТ: нет

Повторное использование лицевых масок, включая медицинские маски плиссированные (плоские) и маски N95, не допускается. Если вы находились в тесном контакте с человеком, зараженным новым коронавирусом или другой респираторной инфекцией, лицевую поверхность маски следует считать инфицированной. После использования маску необходимо снять, не прикасаясь к ее передней части, и утилизировать надлежащим образом. После снятия маски следует обработать руки антисептиком на спиртовой основе или вымыть их водой с мылом.

Правда ли, что ультрафиолетовая лампа для дезинфекции (УФ-лампа) позволяет уничтожить новый коронавирус (nCoV)?

ФАКТ: нет

УФ-лампы не следует использовать для стерилизации рук или других участков кожного покрова, поскольку ультрафиолетовое излучение может вызвать эритему (раздражение) кожи.

Рекомендуется ознакомиться с перечнем всех профилактических мер, позволяющих защититься от нового коронавируса.

Правда ли, что обработка поверхности всего тела этанолом или хлорной известью позволяет уничтожить новый коронавирус (nCoV)?

ФАКТ: нет

Обработка всего тела спиртом или хлорной известью не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм. Распыление таких веществ может нанести вред одежде и слизистым оболочкам (т.е. глазам, ротовой полости). Следует помнить, что как спирт, так и хлорная известь, могут быть эффективными средствами дезинфекции поверхностей, но использовать их необходимо в соответствующих случаях и с соблюдением правил.

Для защиты от новой коронавирусной инфекции существует целый ряд профилактических мер. Для начала необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом.

Можно ли заразиться новым коронавирусом (2019-nCoV) от домашних животных?

ФАКТ: в настоящее время нет никаких доказательств того, что домашние животные, например собаки или кошки, могут быть переносчиками нового коронавируса

Тем не менее, после контакта с домашними животными рекомендуется мыть руки водой с мылом. Это защитит вас от ряда распространенных бактерий, таких как кишечная палочка и сальмонелла, которыми человек может заразиться от домашних животных.

Защищают ли от нового коронавируса вакцины против пневмонии?

ФАКТ: вакцины против пневмонии, например пневмококковая вакцина или вакцина против гемофильной палочки типа В (Hib-вакцина), не защищают от нового коронавируса

Этот вирус принципиально отличается от всех остальных, и для него требуется специальная вакцина. В настоящее время ученые пытаются разработать вакцину против вируса 2019-nCoV, и ВОЗ оказывает им помощь.

Несмотря на то, что эти вакцины не эффективны против вируса 2019-nCoV, вакцинация против других респираторных заболеваний по-прежнему настоятельно рекомендуется.

Может ли регулярное промывание носа солевым раствором защитить от заражения новым коронавирусом?

ФАКТ: нет. Научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защитить от новой коронавирусной инфекции, нет

По некоторым данным, регулярное промывание носа солевым раствором может ускорить выздоровление при обычной простуде. Однако доказательства эффективности регулярного промывания носа как средства профилактики респираторных инфекций отсутствуют.

Защищает ли чеснок от заражения новым коронавирусом?

ФАКТ: эффективность не доказана

Чеснок — полезный для здоровья продукт, обладающий определенными противомикробными свойствами. Тем не менее, в ходе текущей вспышки не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом.

Защищает ли натирание кожи кунжутным маслом от заражения новым коронавирусом?

ФАКТ: нет

Кунжутное масло не убивает новый коронавирус. Уничтожить вирус 2019-nCoV можно при обработке поверхностей некоторыми химическими дезинфицирующими веществами. К примерам таких веществ относятся хлорная известь/дезинфицирующие средства на основе хлора, эфирные растворители, 75% спирт, надуксусная кислота и хлороформ.

Тем не менее, натирать ими тело или кожу под носом едва ли поможет в борьбе с вирусом. Обрабатывать кожу этими химическими веществами может быть даже опасно для здоровья.

Правда ли, что новым коронавирусом могут заразиться только пожилые люди, или молодежь тоже восприимчива к этой инфекции?

ФАКТ: заразиться новым коронавирусом (2019-‎nCoV) могут представители всех возрастных категорий

Пожилые люди и люди, больные определенными заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции.

ВОЗ рекомендует лицам любого возраста принимать меры по защите от заражения, например посредством соблюдения гигиены рук и кашлевой гигиены.

Являются ли антибиотики эффективным средством профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции?

ФАКТ: нет

Антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции.

Новый коронавирус (2019-nCoV) — это вирус, и, следовательно, антибиотики не следует использовать для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

Тем не менее, пациентам, госпитализированным с инфекцией 2019-nCoV, могут назначаться антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных инфекций.

Существуют ли лекарственные средства, предназначенные для профилактики или лечения новой коронавирусной инфекции?

ФАКТ: на данный момент рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV) нет

Тем не менее, инфицированным пациентам должна быть оказана необходимая медицинская помощь для облегчения и снятия симптомов, а лицам с тяжелыми формами заболевания должна обеспечиваться надлежащая поддерживающая терапия. В настоящее время идет работа по созданию специфических лекарственных средств против нового коронавируса, и им предстоит пройти клинические испытания. ВОЗ совместно с рядом партнеров оказывает помощь в целях ускорения работы по созданию новых лекарственных средств.