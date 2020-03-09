|
В Эфиопии назвали причину крушения Boeing 737 MAX. Тогда погибли 157 человек
09.03.2020 20:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неверные показания датчика и активизация системы предупреждения сваливания самолета непосредственно предшествовали крушению лайнера Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом говорится в опубликованном в понедельник правительством Эфиопии промежуточном отчете о произошедшей почти год назад авиакатастрофе.
В документе отмечается, что данные с двух датчиков, измеряющих угол атаки, различались на 59 градусов. «Вскоре после взлета показатели правого и левого датчиков разнились, — подчеркивается в докладе. — Левый датчик показывал неверные данные, которые достигали 74,5 градуса». Точное вычисление угла атаки необходимо для обеспечения устойчивости самолета в воздушных потоках.
Вслед за этим произошла активизация защитной системы MCAS, которая начала последовательно направлять нос самолета вниз, так как датчики давали ей данные о слишком крутом подъеме лайнера.
Окончательная версия отчета правительства Эфиопии о причинах аварии Boeing 737 MAX будет опубликована позднее в текущем году.
10 марта 2019 года Boeing 737 Max 8
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Катастрофа произошла из-за неверных показаний датчика и активизации системы предупреждения сваливания самолета.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)