В Эфиопии назвали причину крушения Boeing 737 MAX. Тогда погибли 157 человек

Источник материала: Tut.by

Неверные показания датчика и активизация системы предупреждения сваливания самолета непосредственно предшествовали крушению лайнера Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом говорится в опубликованном в понедельник правительством Эфиопии промежуточном отчете о произошедшей почти год назад авиакатастрофе.



Изображение: Ethiopian Airlines ‏/ facebook.com

В документе отмечается, что данные с двух датчиков, измеряющих угол атаки, различались на 59 градусов. «Вскоре после взлета показатели правого и левого датчиков разнились, — подчеркивается в докладе. — Левый датчик показывал неверные данные, которые достигали 74,5 градуса». Точное вычисление угла атаки необходимо для обеспечения устойчивости самолета в воздушных потоках.

Вслед за этим произошла активизация защитной системы MCAS, которая начала последовательно направлять нос самолета вниз, так как датчики давали ей данные о слишком крутом подъеме лайнера.

Окончательная версия отчета правительства Эфиопии о причинах аварии Boeing 737 MAX будет опубликована позднее в текущем году.

10 марта 2019 года Boeing 737 Max 8 разбился в Эфиопии, погибли 157 человек. За полгода это была вторая катастрофа с участием Boeing 737 Max 8. После этого многие страны приостановили полеты и покупку Boeing 737 Max 8.