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ВОЗ: Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной

09.03.2020 21:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной. Но это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать. Об этом 9 марта заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщается на сайте организации.


Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото: Reuters

В более чем 100 странах зафиксировано более 100 тысяч случаев COVID-19.

— Угроза пандемии стала очень реальной. Но это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать, — заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что «мы не во власти этого вируса». Он напомнил, что среди инфицированных большинство выздоравливает: «Из 80 тысяч зарегистрированных случаев в Китае более 70 процентов выздоровели и были выписаны». Гебрейесус также обратил внимание, что 93 процента случаев коронавируса приходится на четыре страны.

По его мнению, Китай контролирует эпидемию, наблюдается снижение числа новых случаев в Южной Корее, а принятые Италией меры для сдерживания эпидемии в ближайшие дни должны дать результат.

По данным ВОЗ, болезнь охватила более 100 стран. Общее число зарегистрированных случаев — почти 107 тысяч, умерли 3639 человек. Италия заняла первое место в мире по летальности от коронавируса (4,96%). Второе место у США (4,03%). На третьем — Китай (3,83%), на четвертом — Иран (2,96%). Меньше всего летальных исходов в Южной Корее — погибают 0,68% заболевших. Ранее глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР заявил, что эпидемия COVID-19 сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.

 
 
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- Угроза пандемии стала очень реальной. Но это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать, - заявил глава ВОЗ.
 
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