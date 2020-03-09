|
ВОЗ: Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной
09.03.2020 21:45 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной. Но это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать. Об этом 9 марта заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус,
В более чем 100 странах зафиксировано более 100 тысяч случаев COVID-19.
— Угроза пандемии стала очень реальной. Но это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать, — заявил глава ВОЗ.
Гебрейесус отметил, что «мы не во власти этого вируса». Он напомнил, что среди инфицированных большинство выздоравливает: «Из 80 тысяч зарегистрированных случаев в Китае более 70 процентов выздоровели и были выписаны». Гебрейесус также обратил внимание, что 93 процента случаев коронавируса приходится на четыре страны.
По его мнению, Китай контролирует эпидемию, наблюдается снижение числа новых случаев в Южной Корее, а принятые Италией меры для сдерживания эпидемии в ближайшие дни должны дать результат.
По
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Угроза пандемии стала очень реальной. Но это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать, - заявил глава ВОЗ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)