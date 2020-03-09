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Французский министр заразился коронавирусом
09.03.2020 22:56 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр культуры Франции Франк Риестер заразился коронавирусом, сообщает агентство
Тест на коронавирус министру сделали 9 марта, после того, как у него появились «характерные симптомы». Отмечается, что министр мог заразиться во время посещения Национальной ассамблеи. Там на прошлой неделе коронавирус
Министр после новостей об инфицированных в парламенте отменил мероприятия, на которых должен был появиться, и ограничил свои контакты. Сейчас он находится в своей квартире, его состояние удовлетворительное.
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Министр культуры Франции Франк Риестер заразился коронавирусом.
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