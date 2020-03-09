Французский министр заразился коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Министр культуры Франции Франк Риестер заразился коронавирусом, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на представителя министерства.



Франк Риестер. Фото: Reuters

Тест на коронавирус министру сделали 9 марта, после того, как у него появились «характерные симптомы». Отмечается, что министр мог заразиться во время посещения Национальной ассамблеи. Там на прошлой неделе коронавирус обнаружили у нескольких человек .

Министр после новостей об инфицированных в парламенте отменил мероприятия, на которых должен был появиться, и ограничил свои контакты. Сейчас он находится в своей квартире, его состояние удовлетворительное.

По последним данным французских властей, в стране коронавирус обнаружили у 1412 человек, 25 пациентов умерли.

По данным ВОЗ , болезнь охватила более 100 стран. Общее число зарегистрированных случаев — почти 107 тысяч, умерли 3639 человек. Глава ВОЗ заявил , что сейчас угроза пандемии коронавируса стала очень реальной. Но это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать.