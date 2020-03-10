|
Австрия закрывает границы для въезжающих из Италии и переводит университеты на дистанционное обучение
10.03.2020 14:59 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Австрия запретила въезд в страну для всех прибывающих из Италии. Об этом сообщил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам заседания оперативного штаба при австрийском правительстве в Вене.
«Вводится запрет на въезд для людей из Италии в Австрию. Исключение составляют люди с медицинской справкой. Что касается всех австрийцев в Италии, мы работаем с МИД над организацией их возвращения на родину. Им всем после возвращения в Австрию необходимо отправиться в домашний карантин на две недели», — сказал Курц.
Также,
По решению властей, до апреля запрещено проведение массовых мероприятий: свыше 100 человек в закрытых помещениях и более 500 человек — на свежем воздухе.
«Я прошу все австрийские предприятия, где это возможно, перевести сотрудников на удаленную работу. Мы понимаем, что это возможно не во всех областях, но там, где в этом есть смысл, это будет правильный шаг», — цитирует Курца
По словам канцлера, каждый в Австрии может сделать свой вклад в предотвращение распространения коронавируса.
«Каждый должен сделать вклад в защиту пожилых людей путем сокращения социальных контактов, чтобы не допустить или замедлить распространение вируса», — указал Курц.
В Австрии, по данным ВОЗ, зафиксирован 131 случай заражения коронавируса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Австрия закрывает границы для въезжающих из Италии и переводит университеты на дистанционное обучение
«Я прошу все австрийские предприятия, где это возможно, перевести сотрудников на удаленную работу. Мы понимаем, что это возможно не во всех областях, но там, где в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)