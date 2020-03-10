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Австрия закрывает границы для въезжающих из Италии и переводит университеты на дистанционное обучение

10.03.2020 14:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Австрия запретила въезд в страну для всех прибывающих из Италии. Об этом сообщил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам заседания оперативного штаба при австрийском правительстве в Вене.


Фото: Официальный сайт Федерального канцлера Австрии

«Вводится запрет на въезд для людей из Италии в Австрию. Исключение составляют люди с медицинской справкой. Что касается всех австрийцев в Италии, мы работаем с МИД над организацией их возвращения на родину. Им всем после возвращения в Австрию необходимо отправиться в домашний карантин на две недели», — сказал Курц.

Также, сообщает Kurier, в стране закрываются все университеты — обучение будет организованно через интернет.

По решению властей, до апреля запрещено проведение массовых мероприятий: свыше 100 человек в закрытых помещениях и более 500 человек — на свежем воздухе.

«Я прошу все австрийские предприятия, где это возможно, перевести сотрудников на удаленную работу. Мы понимаем, что это возможно не во всех областях, но там, где в этом есть смысл, это будет правильный шаг», — цитирует Курца ТАСС.

По словам канцлера, каждый в Австрии может сделать свой вклад в предотвращение распространения коронавируса.

«Каждый должен сделать вклад в защиту пожилых людей путем сокращения социальных контактов, чтобы не допустить или замедлить распространение вируса», — указал Курц.

В Австрии, по данным ВОЗ, зафиксирован 131 случай заражения коронавируса.

 
 
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«Я прошу все австрийские предприятия, где это возможно, перевести сотрудников на удаленную работу. Мы понимаем, что это возможно не во всех областях, но там, где в...
 
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