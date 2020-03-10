Депутат Госдумы России предложила обнулить президентские сроки

Источник материала: Tut.by

Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила внести в Конституцию России поправку об обнулении президентских сроков, сообщает Meduza .



Фото: пресс-служба Кремля

Терешкова считает, что необходимо убрать ограничения по количеству президенстких сроков или, «если этого потребует ситуация и этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность».

Терешкова заявила , что люди привыкли рассчитывать и полагаться на Путина, а потому не нужно «крутить и мудрить».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании, чтобы проинформировать о предложении Владимира Путина. Глава государства приехал в Госудуму, чтобы выступить перед депутатами.