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Депутат Госдумы России предложила обнулить президентские сроки
10.03.2020 15:27 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила внести в Конституцию России поправку об обнулении президентских сроков, сообщает
Терешкова считает, что необходимо убрать ограничения по количеству президенстких сроков или, «если этого потребует ситуация и этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность».
Терешкова
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании, чтобы
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Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила внести в Конституцию России поправку об обнулении президентских сроков.
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