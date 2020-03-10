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Депутат Госдумы России предложила обнулить президентские сроки

10.03.2020 15:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила внести в Конституцию России поправку об обнулении президентских сроков, сообщает Meduza.


Фото: пресс-служба Кремля

Терешкова считает, что необходимо убрать ограничения по количеству президенстких сроков или, «если этого потребует ситуация и этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность».

Терешкова заявила, что люди привыкли рассчитывать и полагаться на Путина, а потому не нужно «крутить и мудрить».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании, чтобы проинформировать о предложении Владимира Путина. Глава государства приехал в Госудуму, чтобы выступить перед депутатами.

 
 
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Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила внести в Конституцию России поправку об обнулении президентских сроков.
 
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