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В Италии за сутки жертвами коронавируса стали 168 человек
10.03.2020 20:43 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, составило 168 человек. Всего жертвами коронавируса в Италии стал 631 зараженный, заявил во вторник глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, сообщает
В Италии насчитывается 8514 пациентов с коронавирусом — это на 529 больше, чем вчера. На пресс-конференции также назвали количество выздоровевших — 1004 человека.
Напомним, с 10 марта на территории всей Италии
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Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, составило 168 человек. Всего жертвами коронавируса в Италии стал 631...
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