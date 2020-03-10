В Италии за сутки жертвами коронавируса стали 168 человек

Источник материала: Tut.by

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, составило 168 человек. Всего жертвами коронавируса в Италии стал 631 зараженный, заявил во вторник глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, сообщает ANSA .



На время в Италии закрыли даже кладбища. Фото: Reuters

В Италии насчитывается 8514 пациентов с коронавирусом — это на 529 больше, чем вчера. На пресс-конференции также назвали количество выздоровевших — 1004 человека.

Напомним, с 10 марта на территории всей Италии ввели ограничительные меры , призванные не допустить распространения коронавируса. Теперь передвижения по стране возможны только при наличии веских причин: по работе или по состоянию здоровья. В стране запретили все массовые мероприятия, в том числе национальный футбольный чемпионат, закрыты школы и университеты. Выезд итальянцев за границу ограничивать не станут, но «продолжится контроль над въезжающими в Италию». Ограничительные меры приняты до 3 апреля.

В МИД Беларуси настоятельно рекомендуют отказаться от поездок в Италию. Пассажиры, прибывающие и убывающие в/из Италии воздушным транспортом (за исключением транзита), должны предъявить обоснованную цель путешествия — туризм в их число не входит.