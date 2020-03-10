В России обнулили президентский срок

Ограничение на количество президентских сроков предложила ввести депутат от «Единой России» Госдумы РФ в парламенте космонавтка Валентина Терешкова.

Об этом сообщает 10 марта «Медуза».

Согласно российской Конституции, один человек не может быть президентом более двух сроков подряд. Владимир Путин был избран на пост в 2018 году второй раз подряд, его полномочия должны закончиться в 2024-м.

Терешкова заявила, что нужно убрать ограничения на количество президентских сроков или «заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность».

«В принципе это вариант был бы возможен, но при одном условии: если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить Конституции. Мы же принимаем не новую Конституцию, а вносим в нее значимые поправки», — заявил президент России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предложение необходимо обсудить с лидерами думских фракций, а также узнать мнение действующего президента по этому поводу.

После заявления Терешковой Путин приехал в Госдуму. В своем выступлении он не поддержал предложение отменить ограничение на президентские сроки.

Государственная дума одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке в Основной закон. За документ проголосовали 382 депутата, 44 воздержались, высказавшихся против не было.