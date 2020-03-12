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Италия вводит новые меры в борьбе с распространением коронавируса в стране
12.03.2020 00:53 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство Италии объявило о новых ограничительных мерах в борьбе с распространением коронавируса в стране, сообщает
В стране закрывают всю коммерческую деятельность, пункты продаж, за исключением продуктовых магазинов и аптек, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте. Закрываются бары, рестораны, салоны красоты. При этом премьер пообещал, что городской транспорт продолжит функционировать, будут гарантированы коммунальные услуги, банковские и страховые.
— Нет необходимости торопиться с покупкой продуктов питания: продуктовые магазины остаются открытыми, — сказал Конте. Доставка товаров на дом также будет работать.
Продолжат работать и заводы, но «при соблюдении мер безопасности».
Чтобы увидеть эффект от принятых мер, по словам премьер-министра, нужно подождать пару недель.
С 10 марта на территории всей Италии
11 марта Всемирная организация здравоохранения
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Правительство Италии объявило о новых ограничительных мерах в борьбе с распространением коронавируса в стране.
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