Италия вводит новые меры в борьбе с распространением коронавируса в стране

Источник материала: Tut.by

Правительство Италии объявило о новых ограничительных мерах в борьбе с распространением коронавируса в стране, сообщает Ansa .



Эти желтые линии в римском магазине обозначают расстояние, на котором покупатели должны держаться друг от друга и от прилавка. Фото: Reuters

В стране закрывают всю коммерческую деятельность, пункты продаж, за исключением продуктовых магазинов и аптек, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте. Закрываются бары, рестораны, салоны красоты. При этом премьер пообещал, что городской транспорт продолжит функционировать, будут гарантированы коммунальные услуги, банковские и страховые.

— Нет необходимости торопиться с покупкой продуктов питания: продуктовые магазины остаются открытыми, — сказал Конте. Доставка товаров на дом также будет работать.

Продолжат работать и заводы, но «при соблюдении мер безопасности».

Чтобы увидеть эффект от принятых мер, по словам премьер-министра, нужно подождать пару недель.

Итальянские города опустели из-за карантина. Фотофакт

С 10 марта на территории всей Италии ввели ограничительные меры , призванные не допустить распространения коронавируса. Передвижения по стране возможны только при наличии веских причин: по работе или по состоянию здоровья. В стране запретили все массовые мероприятия, в том числе национальный футбольный чемпионат, закрыты школы и университеты. Выезд итальянцев за границу ограничивать не станут, но «продолжится контроль над въезжающими в Италию». Ограничительные меры приняты до 3 апреля. За последние сутки в Италии количество инфицированных увеличилось на более чем две тысячи , а умерших — почти на 200 человек

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.