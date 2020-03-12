Трамп: США на месяц приостановят въезд из Европы из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

Начиная с пятницы, 13 марта, США приостанавливают все поездки из Европы на месяц. Такое заявление сделал президент Дональд Трамп во время обращения к нации, сообщает The New York Times.



Фото: Reuters

Трамп заявил, что все поездки из Европы будут приостановлены на месяц для борьбы с распространением коронавируса. Исключение сделали только для одной страны — Великобритании, а также для некоторых американцев, которые пройдут обследование перед поездкой.

Обращение президента к нации транслировали прямо из Белого дома вечером 11 марта. В нем Дональд Трамп рассказал о мерах, которые США предпримет для борьбы с коронавирусом и его экономическим влиянием. “Мы должны отложить в сторону политику, - призвал он своих противников объединится в борьбе. Мы должны остановить партизанство и объединиться в одну нацию и одну семью".

Трамп наконец назвал коронавирус «ужасной инфекцией», для борьбы с которой нужны «решительные, но необходимые действия». Хотя еще во вторник, отмечает издание, он призывал сохранять спокойствие и даже заявлял, что скоро болезнь исчезнет.

По его словам, американцы теперь должны на время отказаться от поездок без крайней необходимости. Тем временем по стране местами начинают закрывать школы на неопределенный срок, в университетах студентов переводят на дистанционное обучение, в некоторых домах престарелых запрещены визиты, а фирмы по всей стране призывают своих сотрудников работать из дома.

Дональд Трамп заявил, что страховые компании согласились расширить суммы, на которые готовы покрывать расходы при лечении от коронавируса, а также согласны отказаться от сопутствующих платежей.

Президент США добавил, что вскоре объявит экстренные меры для финансовой поддержки работников, которые заболели или должны быть помещены в карантин. Одно из предложений — на время отложить уплату налогов (без процентов или штрафов) для фирм, на работу которых коронавирус оказал негативное влияние. Но на это еще должно быть получено согласие Конгресса.