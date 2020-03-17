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В Украине закрывают метро. Не будут ходить пассажирские поезда, электрички и междугородние автобусы

17.03.2020 02:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство Украины приняло решение ограничить в стране пассажирские перевозки и проведение массовых мероприятий. Об этом сообщается на сайте Кабмина.


Фото: Reuters

С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

  • В городах запрещается перевозить в автобусах, троллейбусах, трамваях, а также маршрутных такси более 10 пассажиров одновременно.
  • Закрывается метро в Киеве, Харькове и Днепре.
  • Прекращается перевозка пассажиров по железной дороге.
  • С 17 марта запрещено проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек.
  • Временно закрываются кафе и рестораны — им разрешено будет работать только по доставке заказов клиентам на дом при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.
  • Прекращают работу торгово-развлекательные центры, фитнес центры, учреждения культуры.
  • Работать будут продуктовые магазины, автозаправки и аптеки. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.
  • Министерству здравоохранения поручено приостановить плановую госпитализацию и плановые операции, кроме неотложных и срочных. Медицинские учреждения будут перепрофилированы для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.
  • Контроль за выполнением данного постановления возложен на МВД и Национальную полицию.
  • Органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано обеспечить организацию посменной работы сотрудников, а при технической возможности — также работы в режиме онлайн.

Ранее все эти ограничения инициировал президент страны Владимир Зеленский.

«Я всем советую оставаться дома. Это правда. если вы можете, каким-то образом оставаться дома, это лучший выход из этой ситуации. Если вы чувствуете, что у вас температура, пожалуйста, звоните срочно врачу, мы поможем…», — заявил Зеленский в программе «Свобода слова» на канале ICTV. Он также посоветовал молодежи посвятить это время борьбе с демографическим кризисом.

Зеленский заявил, что в случае необходимости введет в стране чрезвычайное положение.

Напомним, в Украине зафиксировано семь случаев заболевания COVID-19. Один человек умер. С 12 марта в стране введен карантин. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью закрыла границы, а с 17 марта прекращает авиационное сообщение с другими странами.

 
 
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В городах запрещается перевозить в автобусах, троллейбусах, трамваях, а также маршрутных такси более 10 пассажиров одновременно.
 
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