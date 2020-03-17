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Страны закрываются из-за пандемии коронавируса. Что сейчас происходит в городах Европы

17.03.2020 06:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Коронавирус расползается по миру: все больше стран закрывают внешние границы, ограничивают передвижение внутри государств, запрещаются массовые мероприятия, закрывают заведения общепита, торговые центры. Людей просят проявлять сознательность и самоизолироваться в случае необходимости. Евросоюз закрывает внешние границы с 17 марта. Что сейчас происходит в опустевших европейских городах — в фотографиях Reuters.


Папа римский Франциск идет по опустевшему Риму, чтобы помолиться в базилике Санта-Мария-Маджоре. Италия занимает первое место в Европе по количеству инфицированных коронавирусом (более 28 тысяч случаев заражения и более 2 тысяч умерших) 15 марта 2020 года

Папа римский молится в базилике Санта-Мария-Маджоре 15 марта 2020 года

В Милане люди выходят на балконы и поют песни, поддерживая друг друга во время объявленного в стране карантина. Италия, 15 марта 2020 года

Опустевшая Венеция, Италия, 15 марта 2020 года

Мадрид, Испания (около 10 тысяч заразившихся и более 300 умерших), 16 марта 2020 года

В Испании ограничено передвижение по стране. Так выглядит в час пик железнодорожная станция в пригороде Мадрида, Испания. 15 марта 2020 года

В аэропорту Малаги (Испания) дезинфекцию проводят даже когда там есть пассажиры. 16 марта 2020 года

Пустой Карлов мост в Праге. Передвижение граждан в Чехии (около 300 заразившихся) также ограничено. 16 марта 2020 года

Люди в костюмах обрабатывают дезинфицирующим средством рынок в Хмельницком, Украина (7 заразившихся и 1 летальный исход), 14 марта 2020 года. Страна также как и многие закрыла границы

Закрытый ресторан во Львове, 16 марта 2020 года. С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки

Люди собрались на контрольно-пропускном пункте на линии разграничения на Донбассе, 14 марта 2020 года

В аэропорту Гамбурга, Германия (более 7 тысяч заразившихся и 17 умерших), почти нет людей, 16 марта 2020 года

Жители Парижа вышли гулять на набережную Сены после того как в стране стали закрывать бары, рестораны, кинотеатры и другие места массового скопления людей. Франция (более 6,5 тысяч заразившихся и около 150 умерших), 15 марта 2020 года

С 17 марта Франция вводит ограничения на передвижения по стране. На фото люди в защитных костюмах гуляют по Елисейским полям. Париж, 16 марта 2020 года

Пустые улиц Гданьска, Польша (150 заразившихся и 3 летальных исхода), 14 марта 2020 года

Из-за эпидемии опустели и храмы. Варшава, Польша, 15 марта 2020 года

Люди фотографируются на мосту возле закрытой границы между Венгрией (39 заразившихся и 1 летальный исход) и Словакией (63 заразившихся). Ранее обе страны ввели режим ЧС. 14 марта 2020 года

Закрытые магазины в торговом центре в Братиславе, Словакия, 14 марта 2020 года

Пограничники проверяют въезжающих на границе Австрии и Германии, 16 марта 2020 года
 
 
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