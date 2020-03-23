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Британская компания запустила десятки спутников для глобального доступа в интернет
23.03.2020 23:48 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTБританская компания OneWeb запустила очередную партию своих спутников. С их помощью реализуют самый масштабный в истории проект по обеспечению широкополосного доступа в интернет большинству населению планеты, в том числе беднейшим странам. Для осуществления этого плана будут задействованы около 600 спутников, 74 из которых, включая последнюю партию, уже запущены в космос. По словам экспертов, услуги OneWeb могут стать неоценимыми для флота, гражданской и коммерческой авиации, а также в военной сфере.
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Британская компания OneWeb запустила очередную партию своих спутников. С их помощью реализуют самый масштабный в истории проект по обеспечению широкополосного...
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