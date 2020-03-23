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Бунт в колумбийской тюрьме
23.03.2020 23:48 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПобег не удался! В одной из тюрем колумбийской столицы Боготы заключенные попытались организовать массовый побег. В результате 23 арестанта погибли, еще 83 получили ранения. Причинами беспорядков и попытки бегства стали плохие санитарные условия в тюрьмах.
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Побег не удался! В одной из тюрем колумбийской столицы Боготы заключенные попытались организовать массовый побег. В результате 23 арестанта погибли, еще 83 получили...
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