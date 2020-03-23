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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взрыв на складе ракетного завода под Мурманском. Есть пострадавшие Ночью взорвался склад ракетного завода в Мурманской области России. 5 человек получили различные травмы, двое из них - в тяжелом состоянии. Возгорания после...

Ночью взорвался склад ракетного завода в Мурманской области России. 5 человек получили различные травмы, двое из них - в тяжелом состоянии. Возгорания после детонации не было. По одной из версий случившегося, причиной ЧП могли стать нарушения при обращении с артиллерийским боеприпасом при погрузке или разгрузке на технической территории склада.