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Взрыв на складе ракетного завода под Мурманском. Есть пострадавшие
23.03.2020 23:48 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНочью взорвался склад ракетного завода в Мурманской области России. 5 человек получили различные травмы, двое из них - в тяжелом состоянии. Возгорания после детонации не было. По одной из версий случившегося, причиной ЧП могли стать нарушения при обращении с артиллерийским боеприпасом при погрузке или разгрузке на технической территории склада.
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Ночью взорвался склад ракетного завода в Мурманской области России. 5 человек получили различные травмы, двое из них - в тяжелом состоянии. Возгорания после...
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