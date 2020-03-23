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Красоты Нью-Йорка с высоты птичьего полета

23.03.2020 23:48 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Новая обзорная площадка открылась над оживленной улицей манхэттенского Вест-Сайда - на 105 этаже комплекса Хадсон Ярдс. Это самая высокая панорамная площадка во всем Западном полушарии. Через стеклянные стены увидеть отсюда можно реку Гудзон и окраины Нью-Джерси.
 
 
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Новая обзорная площадка открылась над оживленной улицей манхэттенского Вест-Сайда - на 105 этаже комплекса Хадсон Ярдс. Это самая высокая панорамная площадка во...
 
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