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Красоты Нью-Йорка с высоты птичьего полета
23.03.2020 23:48 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНовая обзорная площадка открылась над оживленной улицей манхэттенского Вест-Сайда - на 105 этаже комплекса Хадсон Ярдс. Это самая высокая панорамная площадка во всем Западном полушарии. Через стеклянные стены увидеть отсюда можно реку Гудзон и окраины Нью-Джерси.
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Новая обзорная площадка открылась над оживленной улицей манхэттенского Вест-Сайда - на 105 этаже комплекса Хадсон Ярдс. Это самая высокая панорамная площадка во...
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