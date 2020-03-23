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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мурмурация - явление, которое не просто привлекает внимание, оно завораживает Явление, которое не просто привлекает внимание, оно завораживает. Эти кадры пришли из Ирландии. Мурмурация - это когда многие сотни птиц выписывают в небе...

Явление, которое не просто привлекает внимание, оно завораживает. Эти кадры пришли из Ирландии. Мурмурация - это когда многие сотни птиц выписывают в небе загадочные узоры. Поведение пернатых в такие моменты кажется бессмысленным и бесцельным, но при этом оно потрясающе организованно.В научной среде до сих пор нет единого мнения о причинах и механизмах мурмурации. Некоторые ученые, правда, считают, что динамические структуры, создаваемые птицами, позволяют им получать максимальное количество необходимой информации внутри стаи.