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В Хорватии за сутки произошло два землетрясения

22.03.2020 10:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Землетрясения магнитудой 5,3 и 5 зафиксировали в воскресенье в Хорватии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.


Фото: Croatia life

Эпицентр первого находился в 7 км к северу от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 км.

Эпицентр второго землетрясения находился в 6 км к северу от Загреба. Очаг также залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

 
 
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Землетрясения магнитудой 5,3 и 5 зафиксировали в воскресенье в Хорватии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
 
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