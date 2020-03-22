В Хорватии за сутки произошло два землетрясения

Источник материала: Tut.by

Землетрясения магнитудой 5,3 и 5 зафиксировали в воскресенье в Хорватии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр первого находился в 7 км к северу от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 км.

Эпицентр второго землетрясения находился в 6 км к северу от Загреба. Очаг также залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.