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В Китае 90 % зараженных коронавирусом выздоровели
24.03.2020 09:34 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Китае число болеющих COVID-19 продолжает снижаться. На данный момент по всей стране в больницах остаются не более 4 тысяч пациентов. Свыше 90 % всех зараженных выздоровели. С 8 апреля в КНР снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения инфекции.
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В Китае число болеющих COVID-19 продолжает снижаться. На данный момент по всей стране в больницах остаются не более 4 тысяч пациентов. Свыше 90 % всех зараженных...
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