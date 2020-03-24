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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Китае 90 % зараженных коронавирусом выздоровели В Китае число болеющих COVID-19 продолжает снижаться. На данный момент по всей стране в больницах остаются не более 4 тысяч пациентов. Свыше 90 % всех зараженных...

В Китае число болеющих COVID-19 продолжает снижаться. На данный момент по всей стране в больницах остаются не более 4 тысяч пациентов. Свыше 90 % всех зараженных выздоровели. С 8 апреля в КНР снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения инфекции.