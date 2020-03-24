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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Постояльцы британского дома престарелых во время карантина играют в "Голодных бегемотиков" Чтоб не заскучать во время карантина, в Великобритании постояльцы дома престарелых нашли себе увлекательное развлечение. Они играют в игру "Голодные...

Чтоб не заскучать во время карантина, в Великобритании постояльцы дома престарелых нашли себе увлекательное развлечение. Они играют в игру "Голодные бегемотики". Участники должны собрать как можно больше шариков, которые выбрасывают на игровое поле. В роли "бегемотиков" выступают сами пожилые люди, используя ручку от швабры с прикрепленной к ней корзинкой, и ловят рассыпанные по полу шары. В этом им помогают сиделки, которые управляют колясками. Пенсионеры постоянно играют в викторины, посещают кружки по рукоделию, готовят и делают зарядку.