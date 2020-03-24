ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Постояльцы британского дома престарелых во время карантина играют в "Голодных бегемотиков"

24.03.2020 20:14 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Чтоб не заскучать во время карантина, в Великобритании постояльцы дома престарелых  нашли себе увлекательное развлечение.  Они играют в игру "Голодные бегемотики".  Участники должны собрать как можно больше шариков, которые выбрасывают на игровое поле. В роли "бегемотиков" выступают сами пожилые люди, используя ручку от швабры с прикрепленной к ней корзинкой, и ловят рассыпанные по полу шары.  В этом им помогают сиделки, которые управляют колясками. Пенсионеры постоянно играют в викторины, посещают кружки по рукоделию, готовят и делают зарядку.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтоб не заскучать во время карантина, в Великобритании постояльцы дома престарелых  нашли себе увлекательное развлечение.  Они играют в игру "Голодные...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Во Франции мужчина пробежал 42 км на балконе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика