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Во Франции мужчина пробежал 42 км на балконе
24.03.2020 17:56 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНа карантине время даром не терял. Житель французского города Тулуза пробежал больше 42 километров по балкону своей квартиры почти за 7 часов. Он сделал около 6 тысяч кругов. Забег мужчина посвятил медикам, борющимся с COVID-19.
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На карантине время даром не терял. Житель французского города Тулуза пробежал больше 42 километров по балкону своей квартиры почти за 7 часов. Он сделал около 6...
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