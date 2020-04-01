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Меры, направленные на борьбу с COVID-19, могут вызвать дефицит продуктов
01.04.2020 17:30 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЗаявляют в ВОЗ, ВТО и специалисты из продовольственной и сельскохозяйственной организации. В первую очередь риск касается сельскохозяйственного, транспортного сектора и пищевой отрасли. Организации призвали страны действовать так, чтобы ограничительные нормы в торговле не нарушали работу поставок продовольствия.
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Заявляют в ВОЗ, ВТО и специалисты из продовольственной и сельскохозяйственной организации. В первую очередь риск касается сельскохозяйственного, транспортного...
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